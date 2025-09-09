Jakab Máté elégedett volt csapatával az Eb-n, de kimondta: változtatni kell

Vasárnap véget ért Koppenhágában a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság. Jakab Máté szövetségi kapitány együttese a szombati csoportkörben előbb 17–13-ra verte a briteket, majd 21–12-re kikapott a címvédő spanyoloktól, így a második helyen jutott tovább a nyolc közé. A Szerencsés Tamara, Budácsik Dorottya, Laufer Gabriella, Tenyér Zsófia összetételű gárda vasárnap elsőként lépett pályára az egyenes kieséses szakaszban, a magyar válogatott ellenfele az "A" jelű triót megnyerő, világbajnok Hollandia volt.

Jakab Máté elégedett volt csapatával a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokságon

Fotó: hunbasket

A mieink 0–4-nél találtak először a gyűrűbe, és 4–10-ig tartotta a négy-öt pontos különbséget a magyar válogatott, ám ezután a rendkívül összeszokott és fizikális ellenfél sorra dobta a közeli kosarakat, és két perccel a rendes játékidő vége előtt, 21–10-nél lezárta a találkozót. A magyarok legjobbja a Vasast erősítő Szerencsés lett hét ponttal, közte két duplával. A negyeddöntő jelentette tehát a végállomást, a nap további részében pedig kiderült, hogy a gárda a 11. helyen zárt.

A csapat nyíregyházi szövetségi kapitánya, Jakab Máté a Nemzeti Sport érdeklődésére értékelte a kontinensviadalon elért eredményt.

– Összességében nagyon elégedett vagyok a lányokkal. Büszke vagyok rájuk, mert a kitűzött célt elértük, továbbjutottunk a csoportból, a nagyon jó egyéni képességekkel rendelkező játékosokból álló Nagy-Britanniát sikerült legyőzni, aminek külön örültem. Siker, hogy nyertünk meccset ezen a tornán.

A szövetségi kapitánynak fel volt adva a lecke az Európa-bajnokságot megelőző két hónapban. hiszen a júniusi Eb-selejtezőn kvalifikáló négyes (Lelik Réka, Kiss Virág, Turner Yvonne, Papp Klaudia) egyik tagja sem tudott részt venni a tornán, és egy teljesen új csapatot kellett versenyképessé formálni rövid idő alatt.

Jakab Máté: Stabil alapot kell adnunk a szakágnak

– Kicsit messziről indulok a válasszal… Fel lehet tenni a kérdést, hogy mennyire van fontos szerepe az edzőnek ebben a szak­ágban, amelyben a szabályok kimondják, mi nem szólhatunk bele a meccs alakulásába, nem „hívhatunk” játékokat, nem cserélhetünk, nem kommunikálhatunk a játékosokkal, sőt, ha megtesszük, büntetéssel sújtják az együttest. Vagyis a laikusok azt gondolhatják, az edző szerepe kisebb, de azt gondolom, a felkészítés, az edzőtáborok, a tornák során olyan munkát kell elvégeznünk, olyan erős alapokat kell adjunk a játékosoknak, hogy amikor éles helyzetbe kerülnek a találkozókon, akkor maguktól hozzányúlhassanak a tanultakhoz. Természetesen új csapatot építeni rövid időn belül nem igazán lehet, bizonyos dolgokat, mankókat tudok nekik adni, amivel segítek. Sajnos egész nyáron azzal küszködtünk, minden egyes tornára, világversenyre más összetételű kvartettel mentünk. Úgymond hozzászoktam ehhez, hogy rövid időn belül alkalmazkodjunk a körülményekhez az összeállítást, taktikát illetően.

Jakab Máté ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretné, hogy még egyszer megtörténjen az, hogy egy ilyen volumenű esemény előtt teljesen kicserélődjön a keret. Úgy fogalmazott, szeretné, hogy ez után a nyár után levonnák a megfelelő következtetéseket, stabil alapot adnának a 3x3-as szakágnak, s megalkotnának egy olyan új stratégiát, amelyben nem kell alkalmazkodni. Hozzátette, honosított játékosok nélkül a most elért eredmény lehet a maximum a magyar válogatottól.

– A selejtezőn szerepelt Turner Yvonne, aki már az öt az öt elleni válogatottban is játszott, mindig szívesen jön, ezúttal is köszönöm a munkáját, de most az új klubja, a török Nesibe nem engedte el. Be kell látni, külső erősítés, honosítás nélkül nem tudunk visszakerülni a világelitbe, s persze mi is tervezünk ilyen jellegű erősítést, ám egyelőre ennél többet nem mondhatok.

Az Európa-bajnok végül éppen a magyarokat legyőző Hollandia lett, akik a döntőben a honosított játékosokkal felálló Azerbajdzsánt győzték le. A bronzérem a spanyolok nyakába került.