Beregi döntetlen

41 perce

Jánd-Nyírmada: veretlenek maradtak (fotókkal)

Nem bírtak egymással a mérkőző felek. Két-két győzelem után játszott a Jánd és a Nyírmada.

Jánd-Nyírmada: veretlenek maradtak (fotókkal)

Nem kellett sokat utazniuk a városnap (ahol Szirota Jennifer díszpolgár lett) után a nyírmadaiaknak (zöldben) a labdarúgó vármegyei harmadosztály Közép csoportjának 3. fordulójában: a közeli Jándon 1-1-es döntetlent értek el, így mindkét együttes veretlen maradt, hiszen előzőleg egyaránt kétszer nyertek. Demjén-Rékasi Attila 32. percben szerzett góljára Szikszai Attila válaszolt a hajrában, a 82. percben.

Jánd Nyírmada labdarúgás
Jánd-Nyírmada 1-1 Fotók: Bodnárné Varga Éva

Jánd ötödik, Nyírmada hatodik

De ezzel is csak a tabella 5. és a 6. helyén tanyázik a Jánd és a Nyírmada, ugyanis a Döge, a Vitka, a Petneháza és Tiszaszalka is száz százalékos mérleggel büszkélkedhet a labdarúgó vármegyei harmadosztály Közép csoportjának tizennégy csapatos mezőnyében.  

Jánd - Nyírmada

Fotók: Bodnárné Varga Éva

