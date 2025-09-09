41 perce
Jánd-Nyírmada: veretlenek maradtak (fotókkal)
Nem bírtak egymással a mérkőző felek. Két-két győzelem után játszott a Jánd és a Nyírmada.
Nem kellett sokat utazniuk a városnap (ahol Szirota Jennifer díszpolgár lett) után a nyírmadaiaknak (zöldben) a labdarúgó vármegyei harmadosztály Közép csoportjának 3. fordulójában: a közeli Jándon 1-1-es döntetlent értek el, így mindkét együttes veretlen maradt, hiszen előzőleg egyaránt kétszer nyertek. Demjén-Rékasi Attila 32. percben szerzett góljára Szikszai Attila válaszolt a hajrában, a 82. percben.
Jánd ötödik, Nyírmada hatodik
De ezzel is csak a tabella 5. és a 6. helyén tanyázik a Jánd és a Nyírmada, ugyanis a Döge, a Vitka, a Petneháza és Tiszaszalka is száz százalékos mérleggel büszkélkedhet a labdarúgó vármegyei harmadosztály Közép csoportjának tizennégy csapatos mezőnyében.
Jánd - NyírmadaFotók: Bodnárné Varga Éva
