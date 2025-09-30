Judótoborzót tart a Nyíregyházi Sportcentrum

Várják azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat Magyarország egyik legsikeresebb olimpiai sportágában, a judóban. Az eseményen bemutatót tart Gercsák Szabina, olimpikon, többszörös magyar bajnok, valamint utánpótlás Európa- és világbajnok, aki személyes tapasztalataival is inspirálja a fiatal résztvevőket. Judo

Judo Toborzó

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Magyarország egyik legsikeresebb sportága a judo

Az NYSC edzéseit tapasztalt edzők, Gergely Attila, Dalanics Eszter, Faraga György és Inántsy-Pap Tamás vezetik.