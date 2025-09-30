szeptember 30., kedd

Cselgáncs

2 órája

Judótoborzót tart a Nyíregyházi Sportcentrum

Címkék#Nyíregyházi Sportcentrum#Gergely Attila#judo

A Nyíregyházi Sportcentrum október 2-án, 17:00 órától a Nyíregyházi Atlétikai Centrumba várja a 6–10 éves gyermekeket.

Várják azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat Magyarország egyik legsikeresebb olimpiai sportágában, a judóban. Az eseményen bemutatót tart Gercsák Szabina, olimpikon, többszörös magyar bajnok, valamint utánpótlás Európa- és világbajnok, aki személyes tapasztalataival is inspirálja a fiatal résztvevőket. Judo

Judo
Judo Toborzó
Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Magyarország egyik legsikeresebb sportága a judo

Az NYSC edzéseit tapasztalt edzők, Gergely Attila, Dalanics Eszter, Faraga György és Inántsy-Pap Tamás vezetik.

Gyere el, próbáld ki magad te is, ismerkedj meg a cselgánccsal, fejleszd mozgásodat, és tapasztald meg, milyen izgalmas és közösségi sportág ez!

 

