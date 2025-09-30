2 órája
Judótoborzót tart a Nyíregyházi Sportcentrum
A Nyíregyházi Sportcentrum október 2-án, 17:00 órától a Nyíregyházi Atlétikai Centrumba várja a 6–10 éves gyermekeket.
Várják azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat Magyarország egyik legsikeresebb olimpiai sportágában, a judóban. Az eseményen bemutatót tart Gercsák Szabina, olimpikon, többszörös magyar bajnok, valamint utánpótlás Európa- és világbajnok, aki személyes tapasztalataival is inspirálja a fiatal résztvevőket. Judo
Magyarország egyik legsikeresebb sportága a judo
Az NYSC edzéseit tapasztalt edzők, Gergely Attila, Dalanics Eszter, Faraga György és Inántsy-Pap Tamás vezetik.
Nemzetközileg elismert edző a Nyíregyházi Sportcentrum cselgáncs-szakosztályának élén!
Gyere el, próbáld ki magad te is, ismerkedj meg a cselgánccsal, fejleszd mozgásodat, és tapasztald meg, milyen izgalmas és közösségi sportág ez!