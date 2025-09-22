K Szabó Gabriella parádés futása Szlovéniában

K Szabó Gabriella az augusztusi országos bajnokságon 3000 méter akadályon és 5000 méteres síkfutásban egyaránt ezüstérmet nyert, ezzel a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája befejezte az idei évben a pályaversenyzést. Az esztendő hátralévő részében utcai versenyeken indul és készül a fedettpályás szezonra. Első utcai versenyén nem is akárhogy teljesített, a második legjobb idővel (16:54) ért célba a szlovén országos 5 km-es utcai bajnokságon.

K Szabó Gabriella remek eredményt produkált Szlovéniában

