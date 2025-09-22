szeptember 22., hétfő

Atlétika

1 órája

K Szabó Gabriella parádés futása Szlovéniában

Címkék#atlétika#Nyíregyházi Sportcentrum#K Szabó Gabriella

A Nyíregyházi Sportcentrum atlétája Szlovéniában állt rajthoz. K Szabó Gabriella a második legjobb időt futotta az utcai versenyen.

Szon.hu

K Szabó Gabriella az augusztusi országos bajnokságon 3000 méter akadályon és 5000 méteres síkfutásban egyaránt ezüstérmet nyert, ezzel a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája befejezte az idei évben a pályaversenyzést. Az esztendő hátralévő részében utcai versenyeken indul és készül a fedettpályás szezonra. Első utcai versenyén nem is akárhogy teljesített, a második legjobb idővel (16:54) ért célba a  szlovén országos 5 km-es utcai bajnokságon. 

K Szabó Gabriella
K Szabó Gabriella remek eredményt produkált Szlovéniában

