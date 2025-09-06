Megszólalt a lelkiismerete? Keita bocsánatot kért a Szparitól

Napokig ettől volt hangos a honi sportsajtó. Mint ahogy arról mi beszámoltunk, Aboukara Keita botrányos körülmények között távozott Nyíregyházáról. Mint ismert, az elefántcsontparti játékos nem utazott el az ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésre, pedig Szabó István kezdőként számolt vele, ezzel pedig szerződést szegett.

A játékos ügynöke szerint a labdarúgó nem mulasztotta el kötelezettségeit. Aboubakar Keita azzal védekezett, hogy a klubnál már korábban jelezték neki, mivel nem magyar, nem számítanak rá. Közben az is kiderült, hogy az ősi rivális DVTK-nál szeretné folytatni pályafutását. A Szpari azonban ragaszkodott a játékoshoz, az M4 sport információ szerint pénzbüntetést szabott ki rá és száműzte a második számú csapathoz. Az események azonban felgyorsultak: a Szpari megállapodott a DVTK-val, a borsodi klub kivásárolta jövő nyárig szóló szerződéséből a középpályást. A Transzfert követően a játékos még búcsúzóul belerúgott volt csapatában.

Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek! Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál

– fogalmazott a DVTK honlapján.

Keita mossa kezeit

Úgy tűnik, hogy a játékos megbánta meggondolatlan, heves kirohanását: az nb1.hu úgy tudja, hogy a játékos bocsánatot kért. Mint írják a játékos személyes üzenetben kereste meg a Szpari vezetőségét. Ebben azt írta, sajnálja a történteket, mert nem ilyen módon szeretett volna távozni a klubtól, amelynél jól bántak vele, és mindvégig bizalommal és korrektül álltak hozzá.

A Nyíregyháza sajtóosztálya megerősítette ezt az értesülést.

