szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

28°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mossa kezeit meggondolatlansága miatt

56 perce

Megszólalt a lelkiismerete? Keita bocsánatot kért a Szparitól

Címkék#Keita#Szpari#Nyíregyháza Spartacus

Botrányos körülmények között távozott, búcsúzóul belerúgott volt csapatába. Most bocsánatot kért Keita a Szparitól.

Szon.hu

Napokig ettől volt hangos a honi sportsajtó. Mint ahogy arról mi beszámoltunk, Aboukara Keita botrányos körülmények között távozott Nyíregyházáról. Mint ismert, az elefántcsontparti játékos nem utazott el az ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésre, pedig Szabó István kezdőként számolt vele, ezzel pedig szerződést szegett. 

Keita
Aboubakar Keita bocsánatot kért a Szparitól Fotó: Czinege Melinda

A játékos ügynöke szerint a labdarúgó nem mulasztotta el kötelezettségeit. Aboubakar Keita azzal védekezett, hogy a klubnál már korábban jelezték neki, mivel nem magyar, nem számítanak rá. Közben az is kiderült, hogy az ősi rivális DVTK-nál szeretné folytatni pályafutását. A Szpari azonban ragaszkodott a játékoshoz, az M4 sport információ szerint pénzbüntetést szabott ki rá és száműzte a második számú csapathoz. Az események azonban felgyorsultak: a Szpari megállapodott a DVTK-val, a borsodi klub kivásárolta jövő nyárig szóló szerződéséből a középpályást. A Transzfert követően a játékos még búcsúzóul belerúgott volt csapatában.

Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek! Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál

 – fogalmazott a DVTK honlapján. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán 

Keita mossa kezeit

Úgy tűnik, hogy a játékos megbánta meggondolatlan, heves kirohanását: az nb1.hu úgy tudja, hogy a játékos bocsánatot kért. Mint írják a játékos személyes üzenetben kereste meg a Szpari vezetőségét. Ebben azt írta, sajnálja a történteket, mert nem ilyen módon szeretett volna távozni a klubtól, amelynél jól bántak vele, és mindvégig bizalommal és korrektül álltak hozzá. 

A Nyíregyháza sajtóosztálya megerősítette ezt az értesülést.

A Keita-saga korábbi cikkei

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu