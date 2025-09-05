4 órája
Szpari-Loki, ezúttal Örökösföldön
Vasárnap a 7. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. Újabb keleti rangadó következik, a DVSC II. érkezik Nyíregyházára.
Vasárnap újabb fordulóval folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. A Nyíregyháza második számú csapatára újabb keleti rangadó vár, vasárnap a DVSC II. érkezik az örökösföldi pályára. Délután a Diósgyőri fakó érkezik Sényőre, a Tarpa Füzesabonyba, míg a Kisvárda II. Egerbe utazik.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 7. forduló
- Nyíregyháza II. (14.)–DVSC II. (12.)
Nyíregyháza, v.: Bujnóczki.
Papp Ákos: – Egy Debrecen elleni mérkőzés minden szinten rangadó, ezért a srácok nagyon motiváltan készülnek. Szeretnénk, ha a jó játékunk most már eredménnyel is párosulna.
- Sényő FC-ZMB Building (16.)–DVTK II. (11.)
Sényő, v.: Török.
Kapacina Valer: – Nem tudom, hogy mire számíthatunk vasárnap, hisze válogatott szünet van, így elképzelhető, hogy lesznek visszajátszói a Diósgyőrnek. A mi helyzetünkben azonban arra kell koncentrálnunk, hogy mindenki a legjobbját vigye ki a pályára és megszerezzük a három pontot.
- Füzesabony (9.)–Tarpa (7.)
Füzesabony, v.: Borók.
Vjacseszlav Jeremejev: – Az Ózd elleni győzelmet követően egész héten jó hangulatú az öltöző, motiváltan készül a csapat a Füzesabony ellen. Nem titok, három ponttal szeretnénk hazatérni.
- Eger (8.)–Kisvárda II. (1.)
Eger, v.: Pusztai.
Törtei Tamás: – A tabella alapján mi vagyunk az esélyesek, de nagy hiba lenne, ha így állnánk a mérkőzéshez. Nagyon jó csapat az Eger, így koncentrált játékra lesz szükségünk, ha folytatni szeretnénk sorozatunkat. Helyzeteinkkel jól kell sáfárkodnunk, mert véleményem szerint nem lesz annyi, mint eddig.
