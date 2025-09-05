Szpari-Loki, ezúttal Örökösföldön

Nyíregyháza II. (14.)–DVSC II. (12.)

Nyíregyháza, v.: Bujnóczki.

Papp Ákos: – Egy Debrecen elleni mérkőzés minden szinten rangadó, ezért a srácok nagyon motiváltan készülnek. Szeretnénk, ha a jó játékunk most már eredménnyel is párosulna.

Sényő FC-ZMB Building (16.)–DVTK II. (11.)

Sényő, v.: Török.

Kapacina Valer: – Nem tudom, hogy mire számíthatunk vasárnap, hisze válogatott szünet van, így elképzelhető, hogy lesznek visszajátszói a Diósgyőrnek. A mi helyzetünkben azonban arra kell koncentrálnunk, hogy mindenki a legjobbját vigye ki a pályára és megszerezzük a három pontot.

Füzesabony (9.)–Tarpa (7.)

Füzesabony, v.: Borók.

Vjacseszlav Jeremejev: – Az Ózd elleni győzelmet követően egész héten jó hangulatú az öltöző, motiváltan készül a csapat a Füzesabony ellen. Nem titok, három ponttal szeretnénk hazatérni.

Eger (8.)–Kisvárda II. (1.)

Eger, v.: Pusztai.

Törtei Tamás: – A tabella alapján mi vagyunk az esélyesek, de nagy hiba lenne, ha így állnánk a mérkőzéshez. Nagyon jó csapat az Eger, így koncentrált játékra lesz szükségünk, ha folytatni szeretnénk sorozatunkat. Helyzeteinkkel jól kell sáfárkodnunk, mert véleményem szerint nem lesz annyi, mint eddig.