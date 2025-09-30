Alaposan bekezdett a Mátészalka, megyei rangadót nyert a Nyírbátor

Kézilabda: NB II.

női, B csoport, 2. forduló

Mátészalka–Tempó II. 37–20 (21–7)

Mátészalka, 120 néző, v.: Kincses, Leiter. Mátészalka: Csekenyák – Filek 4, Drabik 13/2, Bodó 2, Barati 3, Gáspár 4/1, Galsai 1. Csere: Szórádi, Lőrincz (kapusok), Virág, Prokob D. 3/1, Tóth 2, Lengyel, Dombrády, Bákonyi 4, Nyíregyházi 1. Edző: Csapos János.

Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 6/3.

Csapos János: – Ez könnyebb volt, mint amire számítottunk. A második félidőben igazi örömkézilabdát játszhattunk, ahol mindenki megmutathatta magát hazai publikum előtt.

Tiszavasvári–Rákosmente 26–31 (11–14)

Tiszavasvári, 100 néző, v.: Bakóczy, Kovács. Tiszavasvári: Farkas – Balogh Á. 3, Molnár 2, Szögi 3/2, Dobi 5/3, Balázs D. 1, Kórik 1. Csere: Mészáros, Nyánku (kapusok), Papp 5, Lakatos 5, Balázs H., Magyar1, Varga, Balogh I., Répánszki. Edző: Benyusz Kende.

Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 6/5.

Benyusz Kende: – Elsősorban örülök, hogy nem estünk teljesen össze a két héttel ezelőtti vereség után. Viszont még mindig nagyon nagyot kell előre lépnünk mind támadásban, mind védekezésben. Gratulálok a vendégcsapatnak, és sok sikert kívánok céljaik eléréséhez!

férfi, D csoport, 3. forduló

Kisvárda–Nyírbátor 31–33 (12–19)

Kisvárda, 100 néző, v.: Juhász, Rontó. Kisvárda: Hostisóczki – Csendes 9, Varga 10, Kapdos, Horváth, Ruzsinszki, Szerdi. Csere: Harangi (kapus), Répási, Vass G. 4/1, Szkiba 2, Kovács, Trencsényi 2, Horváth 4, Rusznák. Edző: Kerezsi Béla. Nyírbátor: Felföldi – Katonka 10, Weibli 5, Bod, Beregi 7/4, Balázs 5/1, Albecz. Csere: Czeglédi P. 1, Gyarmati, Zakor 3, Láng 2. Edző: Tréki Tamás.

Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/1, illetve 8/5.

Kerezsi Béla: – Álomszerű kezdés után, néhány rossz megoldás után leblokkoltunk, utána csak futottunk az eredmény után. A második félidőben minden megpróbált a csapat, de a tetemes hátrányunkból a végére kettő megmaradt.

Tréki Tamás: – Gratulálok a csapatnak, mert remek munkát végeztek. Kiváló első félidőt produkáltunk, ennek köszönhető a győzelmünk.