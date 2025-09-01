szeptember 1., hétfő

Autósport

1 órája

Kamion-Eb: Kiss Norbi Csehországban sem kegyelmezett

Címkék#Kiss Norbert#Jochen Hahn#Révész Racing Team#Révész Racing#Kamion Eb

Két győzelem, egy második és egy harmadik hely a hétvégén. Kiss Norbert előnye tovább nőtt a kamion Európa-bajnokság ponttáblázatán.

Kamion-Eb: Kiss Norbi Csehországban sem kegyelmezett

A Révész Racing kamionja a mezőny élén

Fotó: Kiss Norbi média

A csehországi Mostban folytatódott a kamion Európa-bajnokság 2025-ös évada. A nyíregyházi Révész Racing versenyzője, Kiss Norbert 49 pontos előnnyel vágott neki a szezon ötödik versenyhétvégéjének. 

Kiss Norbert kétszer állhatott a dobogó legfelső fokára Csehországban.
Kiss Norbert kétszer állhatott a dobogó legfelső fokára Csehországban
Fotó: Kiss Norbi média

A 40 éves szombathelyi pilóta a pénteken rendezett időmérő edzésen utolérhetetlen volt, a megszerzett pole pozíciót pedig nagyon magabiztosan váltotta győzelemre a szombati első futamon. Közben összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, a viadalon pedig csak negyedik lett, így Kiss Norbert tovább növelte az előnyét az összetettben.

A szombati nap és a hétvége második, fordított rajtrácsos futamán a magyar címvédőnek a szabályok értelmében a nyolcadik helyről kellett startolnia, és az esős körülmények között kezdődött versenyen óriási csatákat vívott meg azért, hogy a leintésig minél feljebb tudjon kapaszkodni. A folyamatosan száradó pálya nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, Kiss viszont végig hozta a tőle már megszokott nagyszerű teljesítményt, s másodikként intették le.

– Nem lehetek elégedetlen, mert sikerült megint növelni az előnyünket az összetettben. Sajnos a második futam utolsó körének az elején kicsit türelmetlen voltam és nem jött ki jól az előzési lehetőség, de összességében minden rendben volt, hiszen Hahnt mind a két versenyen magunk mögött tudtuk tartani

– értékelt az MTI-nek Kiss Norbert, utalva arra, hogy Hahn a második viadalon harmadikként ért célba.

"Szuper hétvégén" van túl Kiss Norbert

A 40 éves szombathelyi pilóta a vasárnap délelőtti időmérő edzésen is a mezőny fölé nőtt, ismét megszerezte az első rajtkockát, majd a nap kora délután rendezett első futamán - amelynek rajtját meg kellett ismételni - a tőle megszokott módon váltotta diadalra a legelőkelőbb starthelyet.

A második viadalon - amely a hétvége záróeseménye volt - a fordított rajtrács szabályának értelmében Kissnek a nyolcadik pozícióból kellett indulnia, s akárcsak szombaton, ezúttal is körről körre jött fel, ezúttal viszont "csak" a dobogó alsó fokáig jutott, ugyanis harmadik lett.

– Jó napunk volt, mert gyorsak voltunk és ezúttal a fordított rajtrácsos futamon is kimaradtunk a bajból. Jókat sikerült előznöm és összességében szuper volt az egész hétvége. Köszönöm a munkát a Révész Racing csapatának

 – nyilatkozta a hetedik Eb-címe felé száguldó magyar versenyző.

Kiss Norbert három fordulóval az idény vége előtt 268 ponttal áll az összetett élén, előnye pedig 67 pont a második német Jochen Hahnnal szemben, ami meglehetősen tekintélyes, hiszen egy hétvége alatt összesen 60 pontot lehet gyűjteni.

 

