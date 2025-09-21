szeptember 21., vasárnap

Kamion Eb

2 órája

Kiss Norbi megvédte címét és rekordbajnokká vált

Címkék#Kiss Norbert#Le Mans#Kamion Eb#Révész Racing

Hetedik Európa-bajnoki címét szerezte a magyar versenyző. Kiss Norbert és a nyíregyházi Révész Racing újra felért a csúcsra.

Kerecsen József

A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a nyíregyházi Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát.

Hetedszer Európa-bajnok Kiss Norbert.
2025-ben is a legjobbnak bizonyult Kiss Norbert és a nyíregyházi Révész Racing a gyorsasági kamion Európa-bajnokságon
Fotó: Kiss Norbi média

A negyvenéves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott.

Kiss ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

Jochen Hahnt előzte meg Kiss Norbert

A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst.

A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.

A franciaországi versenyhétvégéből még egy futam van hátra, azon - a fordított rajtrács szabályának értelmében - a nyolcadik helyről rajtol majd a friss hétszeres Európa-bajnok.

 

