1 órája
Kiss Norbi megvédte címét és rekordbajnokká vált
Hetedik Európa-bajnoki címét szerezte a magyar versenyző. Kiss Norbert és a nyíregyházi Révész Racing újra felért a csúcsra.
A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a nyíregyházi Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát.
A negyvenéves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott.
Kiss ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.
Jochen Hahnt előzte meg Kiss Norbert
A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst.
A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.
A franciaországi versenyhétvégéből még egy futam van hátra, azon - a fordított rajtrács szabályának értelmében - a nyolcadik helyről rajtol majd a friss hétszeres Európa-bajnok.
