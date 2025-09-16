A hetedik, történelmi Európa-bajnoki cím kapujában

Belgiumba látogatott a gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Zolderben rendezték a bajnoki évad hatodik versenyhétvégéjét. Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője komoly pontelőnnyel várta az újabb megméretést és már az első időmérő edzésen utolérhetetlen volt, komoly fölénnyel szerezte meg az első rajtkockát, a győzelmi esélyt pedig a tőle megszokott módon magabiztosan váltotta diadalra szombaton. A nap további része viszont nem alakult zökkenőmentesen.

Az ütközés nyomai: csak ez hiúsította meg, hogy Zolderben minden futam után dobogóra álljon Kiss Norbert

Fotó: Kiss Norbi média

A második viadalon Kissnek a fordított rajtrács szabályának megfelelően a nyolcadik helyről kellett startolnia, s bár ezúttal is szépen zárkózott fel, az utolsó előtti kanyarban pedig már feljött harmadiknak, a célegyenesre fordulva megpördült, több ellenfelével is összeakadt és hatodikként gurult át a célvonalon a sérült kamionnal.

– Sajnálom és végtelenül csalódott vagyok, hogy ez a futam így sikerült. Én megint próbáltam óvatosan és türelmesen menni akkor is, amikor próbáltak feltartani. Nagy nehezen sikerült mellé mennem, leszorított a fűre, aztán megpróbáltunk ketten elfordulni egy olyan kanyarban, ahol ketten nem lehet, végül megelőztem Steffi Halmot, ő átvágta a kanyart és telibe talált. Egy picit szándékosnak érződik így elsőre, legalábbis teljesen indokolatlan volt ez a megmozdulás

– idézte fel a történteket Kiss Norbert a leintés után. A Révész Racing versenyzőjének a közjáték ellenére is sikerült 67-ről 71 pontra növelni előnyét a bajnokság élén, így várta a vasárnapi versenynapot.

Kiss Norbert olyat érhet el, amelyet eddig senki

A 40 éves szombathelyi pilóta a szombati naphoz hasonló magabiztossággal végzett az időmérő edzés első helyén, csaknem hét tizedmásodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát a nap első, a hétvége harmadik futamára. Kiss Norbert versenykamionja a szombati második viadal végén történt ütközésben komolyabban sérült, de a Révész Racing szakemberei vasárnapra versenykész állapotba hozták a piros MAN-t.

A vasárnapi első futamon a magyar címvédő a tőle megszokott módon, jól rajtolva és az első kanyarban elsőként elfordulva váltotta simán győzelemre a pole pozíciót, ezzel tovább növelte az előnyét összetettben legnagyobb riválisával, a hozzá hasonlóan hatszoros Eb-győztes és ezen a viadalon másodikként végző német Jochen Hahnnal szemben.