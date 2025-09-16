2 órája
A hetedik, történelmi Európa-bajnoki cím kapujában
Nagy lépést tett sorozatban ötödik, összességében pedig hetedik Eb-címe felé a nyíregyházi Révész Racing magyar kamionosa. Kiss Norbert háromszor is dobogóra állt Zolderben.
Belgiumba látogatott a gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Zolderben rendezték a bajnoki évad hatodik versenyhétvégéjét. Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője komoly pontelőnnyel várta az újabb megméretést és már az első időmérő edzésen utolérhetetlen volt, komoly fölénnyel szerezte meg az első rajtkockát, a győzelmi esélyt pedig a tőle megszokott módon magabiztosan váltotta diadalra szombaton. A nap további része viszont nem alakult zökkenőmentesen.
A második viadalon Kissnek a fordított rajtrács szabályának megfelelően a nyolcadik helyről kellett startolnia, s bár ezúttal is szépen zárkózott fel, az utolsó előtti kanyarban pedig már feljött harmadiknak, a célegyenesre fordulva megpördült, több ellenfelével is összeakadt és hatodikként gurult át a célvonalon a sérült kamionnal.
– Sajnálom és végtelenül csalódott vagyok, hogy ez a futam így sikerült. Én megint próbáltam óvatosan és türelmesen menni akkor is, amikor próbáltak feltartani. Nagy nehezen sikerült mellé mennem, leszorított a fűre, aztán megpróbáltunk ketten elfordulni egy olyan kanyarban, ahol ketten nem lehet, végül megelőztem Steffi Halmot, ő átvágta a kanyart és telibe talált. Egy picit szándékosnak érződik így elsőre, legalábbis teljesen indokolatlan volt ez a megmozdulás
– idézte fel a történteket Kiss Norbert a leintés után. A Révész Racing versenyzőjének a közjáték ellenére is sikerült 67-ről 71 pontra növelni előnyét a bajnokság élén, így várta a vasárnapi versenynapot.
Kiss Norbert olyat érhet el, amelyet eddig senki
A 40 éves szombathelyi pilóta a szombati naphoz hasonló magabiztossággal végzett az időmérő edzés első helyén, csaknem hét tizedmásodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát a nap első, a hétvége harmadik futamára. Kiss Norbert versenykamionja a szombati második viadal végén történt ütközésben komolyabban sérült, de a Révész Racing szakemberei vasárnapra versenykész állapotba hozták a piros MAN-t.
A vasárnapi első futamon a magyar címvédő a tőle megszokott módon, jól rajtolva és az első kanyarban elsőként elfordulva váltotta simán győzelemre a pole pozíciót, ezzel tovább növelte az előnyét összetettben legnagyobb riválisával, a hozzá hasonlóan hatszoros Eb-győztes és ezen a viadalon másodikként végző német Jochen Hahnnal szemben.
A hétvége fordított rajtrácsos zárófutamát a nyolcadik helyről kellett megkezdenie, s bár ismét komoly csatákat kellett megvívnia, ezúttal egyetlen riválisa sem ütközött neki, így a leintésig fel tudott kapaszkodni a harmadik helyig, amivel újfent növelte az előnyét az ezúttal hetedikként végző Hahnnal szemben.
Kiss Norbert így két fordulóval a vége előtt 77 pontos előnnyel áll az Eb-pontverseny élén, ami azt jelenti, hogy a következő hétvégén, Le Mans-ban megszerezheti pályafutása hetedik Európa-bajnoki trófeáját, amelyre korábban még egyetlen versenyző sem volt képes ebben a kategóriában.