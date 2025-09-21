szeptember 21., vasárnap

Egy Bárány fejessel volt jobb a DVSC

Amíg a Kisvárda csak kapufákig jutott, addig a Debrecen egyszer bevette Popovics Illija kapuját.

Mihály Norbert

Szeretett volna újra megfelelő meccsritmusba kerülni a Kisvárda Master Good csapata, amely augusztus 15-t követően mindössze két mérkőzést játszott, hazai környezetben pedig immáron 40 napja nem lépett pályára. A Fizz Liga 7. fordulójában újra a Várkerti Stadion gyepén gurult a labda és habár nem tekinthető ősi riválisnak a Debreceni VSC, a hajdúságiak vendégjátéka attól még keleti rangadónak számított.

Kisvárda
Egy gólt hozott a Kisvárda és a Debrecen összecsapása
Fotó: Czinege Melinda

Nagyrészt a mezőnyben zajlotta Kisvárda mérkőzése

A Loki kezdte a találkozót, melynek első negyedórájában többnyire a mezőnyben zajlott a játék. A 20. percben ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást a Kisvárda, ám Varga odaért Szabó Szilárd próbálkozására. A másik oldalon Dzsudzsák beívelését Bermejo fejelte a léc fölé, ám túl sok helyzetet nem hozott az első félidő, mondhatjuk mezőnyharcot láthatott a szép számú publikum, de igazán veszélyes szituációk nem alakultak ki, így gól nélküli döntetlennel mehettek pihenőre a felek.

A második játékrészt igencsak vehemensen kezdte a DVSC, Bermejo remek keresztpassza után Bárány bombázott a remekül vetődő Popovics Illijába. Erre válaszként Jasmin Mesanovic fejelt vissza egy labdát, amit Szabó a debreceni kapufára tekert. A 65. percben meghűlt a vér a hazai publikumban, miután Matics utolsó emberként rúgta fel Bárányt, de leshelyzet miatt visszafújta az akciót a játékvezető. Tizenöt perccel a rendes játékidő vége előtt Kocsis lőtt jó tizenhatról a rétközi kapufa tövére. A 80. percben aztán Guerrero balról jövő beadását Bárány fejelte át a kapu másik oldalába, ezzel megszerezve a DVSC számára a vezetést. Gerliczki Máté csapata talán egy kicsit későn ébredt, habár a csereként beálló Molnár Gábor lábában ott maradt az egyenlítés, hiszen a 92. percben bődületes kapufát rúgott szabadrúgásból.

Összességében hatalmas taktikai harcot hozott a mérkőzés, melynek végén egyetlen gól döntött, ám azt most a Debrecen szerezte.

Labdarúgás: Fizz Liga, 7. forduló
Kisvárda Master Good–DVSC 0–1 (0–0)
Kisvárda: Popovics – Cipetic, Matics, Chlumecky, Soltész, Popoola, Szabó (Molnár 76.), Mesanovic, Nagy, Bíró (Szőr 58.), Novothny (Pintér, a szünetben). Vezetőedző: Gerliczki Máté.
DVSC: Varga – Szécsi, Lang, Mejías, Guerrero, Youga (Manzanara 68.), Szűcs, Dzsudzsák (Kulbacsuk 91.), Bermejo (Vajda 68.), Kocsis (Komáromi 79.), Bárány (Djokics 91.). Vezetőedző: Sergio Navarro. 
Gól: Bárány (80.). 

 

 

