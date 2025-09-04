szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

48 perce

Kölcsönadta fiatal játékosát a Kisvárda

#Gyurkó Máté#Kisvárda#Budafoki MTE

A másodosztályú Budafok csapatához került kölcsönbe, Gyurkó Máté.

A másodosztályú Budafoki MTE csapatához került kölcsönbe a Kisvárda Master Good játékosa, Gyurkó Máté, aki augusztus 15-én, az Újpest elleni idegenbeli mérkőzésen csereként beállva már a rétközi NB I-es csapatban is bemutatkozott, de ebben a bajnoki idényben eddig jobbára az NB III-as tartaléksorban szerepelt – ott három mérkőzésen egy gólt szerzett. Gyurkó Mátét a több játéklehetőség reményében adták kölcsön a Budafoknak.

Kisvárda
Budafokon folytatja kölcsönben a Kisvárda játékosa, Gyurkó Máté
Fotó: kisvardafc.hu

Három fontos gól a Kisvárda színeiben

A huszonkét éves támadó tavaly érkezett az NB III-as Egertől Kisvárdára, a 2024-2025-ös évadban 21 NB II-es bajnokin lépett pályára, azokon három gólt szerzett. Kétszer is a mérkőzések utolsó pillanataiban volt eredményes, a Honvéd ellen ő egyenlített (1–1), a Szentlőrinc elleni meccs hosszabbításában övé volt a győztes (4–3) gól, a Tatabánya ellen (2–1) pedig a vezetést szerezte meg. A MOL Magyar Kupa-menetelésből három meccsen két szerzett góllal vette ki a részét. Az előző bajnoki évben is szerepelt az NB III-as gárdában, akkor négy meccsen két gólt ért el.

Gyurkó Máté kölcsönadása a 2025-2026-os évadra érvényes!

 

