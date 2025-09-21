A Kisvárda legyőzte a DVSC-t!

Hétvégén a 8. fordulóval folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Míg a Kisvárda élvonalbeli együttese még csak hangol a DVSC elleni mérkőzésre, addig a második számú együttesük már túlvan a debreceni fakó elleni találkozón.

A Kisvárda II Debrecenben is megőrizte veretlenségét

Labdarúgás: NB III. Északkeleti csoport, 8. forduló DVSC II–Kisvárda II 1–2 (1–1) Debrecen, v.: Dédesi DVSC II: Erdélyi – Asztalos, Rácz, Patai, Brazkho, Komlósi, Sánta, Farkas T. (Bodnár, 63.), Vazquez (Doktor, 63.), Bökönyi (Egri, 11.), Batai (Kohut, 63.). Vezetőedző: Máté Péter. Kisvárda II: Kubarics – Jazsik (Fedorov, 83.), Kozacsuk, Tenkács, Abdulahhi, Osztrovka, Koljada (Prso, 62.), Szikszai, Scsadej (R. Stefan, a szünetben), Veprik, Prjamov. Edző: Törtei Tamás. Gól: Batai (21. 11-esből), illetve Osztrovka (28)., Abdulahhi (69.). Törtei Tamás: – Eléggé zaklatott héten vagyunk túl, a sérült játékosok, illetve egy kis holtpont miatt. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, plusz még a játékvezető egy véleményes tizenegyest befújt ellenünk, ezzel még jobban megnehezítve a dolgunkat. Óriási pozitívum, hogy egy ilyen mentális fáradtsággal és egy nullás hátrányból megtudtuk fordítani a mérkőzést. Hatalmas mezőnymunkát végeztek a játékosok, örülök, hogy tudtuk nyerni egy fiatal, lendületes, jó csapat otthonában.

