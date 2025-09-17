Negyvenegy nap után játszhat ismét otthon a Kisvárda

Negyvenegy nap eltelte után játszik majd újra otthon a Kisvárda Master Good NB I-es csapata, amely legutóbb augusztus 10-én szerepelt a Várkertben, ahol akkor 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémia FC-t. Azóta idegenben még két meccset megnyert az egylet (Újpest 1–0, Zalaegerszeg 2–1), a kettő között pedig mint ismert, a Ferencváros elleni fellépés elmaradt (azt december 3-án pótolják majd a felek) a válogatott szünetet követően pedig az ajkai kupamérkőzésen szenvedett vereséget (1–3) Gerliczki Máté társasága.

Hazai pályán folytatja a Kisvárda

Fotó: kisvardafc.hu

A DVSC lesz a Kisvárda következő ellenfele

A vasárnapi, szeptember 21-i bajnokin a Kisvárdához hasonlóan eddig tíz ponttal rendelkező DVSC lesz az ellenfél, a mérkőzés 17.45-kor kezdődik. Három bajnoki győzelem után természetesen a negyedikre törekszik a gárda.