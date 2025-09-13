Háromból semmi, a Kisvárda is kiesett a kupából

Mint arról beszámoltunk, a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában előbb a Vásárosnamény búcsúzott, majd a Szpari számára ért véget a sorozat. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy a Kisvárdán volt a vármegye szeme, abban bíztunk, hogy nekik sikerül. A Kisvárda Master Good az Ajka vendégeként próbálta meg kivívni a továbbjutását.

A Kisvárda Ajkán kezdte és fejezte is be Magyar Kupa szereplését fotó: kisvardafc.hu

Szünet után nem úszták meg

Jól is kezdtek a rétköziek, a harmadik percben Toniszlav Jordanov már szemben állt a kapussal, de a kapufát találta el, majd Marko Matanovics lövését a gólvonalról vágták ki, és volt még két veszélyes szögletük is. Közben azért az Ajka sem tett le a támadásokról, negyedóra elteltével Doncsecz Levente távoli lövése a nyújtózkodó Kovács Marcell keze felett a lécet találta el, a huszadik percben pedig Szabó Máté lövését védte bravúrral kapusunk. Szabó beadása után alakult ki a következő lehetőség, de Jordanov már lesen állt, amikor mellé fejelte a labdát. Kényszerben mindkét oldalon cserélni kellett, hazai oldalon jött az NB II-es gólkirály, Kirchner Krisztián, a vendégektől Oláh Bálint sántikált le, az ő helyét Martin Chlumecky foglalta el. Szünet előtt előnybe kerülhettek volna, de Matanovics egy akción belül két helyzetet is elrontott. A játékrész zárásaként egy pontatlan passz miatt magukra húzták az Ajkát, háromszor is el kellett hárítani az ebből kialakult veszélyes helyzetet. Szünet után aztán már nem úszták meg, ráadásul mire felocsúdtak volna, gólra kaptak a gólt, és kettővel vezetett az Ajka.

A cserék után jött a szépítés, ám amikor azt érezték, hogy talán a hosszabbítást is kiharcolhatják, akkor az Ajka eldöntötte a meccs és a továbbjutás sorsát.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!