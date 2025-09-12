Értékmérő meccsre készülnek a kisvárdaiak Ajkán

Hagyomány már a Kisvárda Master Good FC-nél a jó szereplés a Magyar Kupában, 2012-től számítva kétszer-kétszer volt elő-, negyed- és nyolcaddöntős a klub. Gerliczki Máté immár újra NB I-es alakulatként kapcsolódik be szombaton a 2025/2026-os kiírásba, ellenfele a másodosztályú Ajka lesz. A rétköziek kiválóan szerepelnek eddig a bajnokságban, mindez azonban azzal is járt, hogy néhányan kevesebb lehetőséget kaptak az idény eddigi részében. Most ők is bizonyíthatnak.

Gerliczki Máté egyértelművé tette, az eddig kevesebbet játszók is lehetőséget kapnak a Kisvárda Master Good FC-ben

Fotó: Sipeki Péter

– Ha azt nézzük, hogy az NB I-es csapatok nem szoktak kiesni a legjobb hatvannégy között, akkor mondhatjuk, kötelező a továbbjutás. Mi is így készülünk. Egy ideje beszélünk róla, hogy szeretnénk azokat a játékosokat is megnézni meccskörülmények között, akik eddig kicsit kevesebbet tudtak játszani, ezért örülök, hogy komoly NB II-es csapat ellen tudunk pályára lépni, nem pedig alacsonyabb osztályú rivális ellen, mert így értékmérő képet kaphatunk róluk is. Nagyon várom a mérkőzést és kíváncsi vagyok, hogy mire leszünk képesek, és azt is tudom, a fiúk is nagyon várják ezt a fellépést

– mondta Gerliczki Máté vezetőedző.

A Kisvárda Master Good FC utoljára tavaly szeptemberben lépett az ajkai pályán, akkor a hazaiak 3–2-re nyertek, a Várkerti Stadionban azonban revansot vettek a rétköziek és 4–0-ra intézték el ellenfelüket.

– Egy éve balul elsült mérkőzést játszottunk Ajkán, azokat a hibákat nem lehet még egyszer elkövetnünk, bár figyelmeztető jel, hogy a Honvéd rövid időn belül kétszer is bele tudott ott lépni ugyanabba a folyóba. Ha azt vesszük, a megtisztulásunkat jól szolgálta az a mérkőzés, onnantól kezdve indultunk el felfelé. Arra a pofonra is szükségünk volt ahhoz, hogy meg se álljunk az NB I-ig, most pedig már teljesen más viszonyok közepette érkezünk Ajkára.