"Tudom, hogy várják tőlem a gólokat, én is magamtól"

A Kisvárda Master Good FC szakított jó hagyományával, az elmúlt évekkel ellentétben nem jutott be a Mol Magyar Kupa elő- vagy negyeddöntőjébe. A végállomást a másodosztályú Ajka jelentette, amely 3–1-re múlta felül a rétközi alakulatot. A csapat meccsritmusa egyébként sem mondható a legtökéletesebbnek, hiszen a Ferencváros elleni augusztus 23-i bajnokit is elhalasztották már korábban, a legutóbbi és a soron következő (Debreceni VSC elleni) hazai mérkőzés között pedig 41 nap telik el.

Bíró Bence szerint nem a véletlen műve a Kisvárda Master Good FC eddigi jó szereplése

Fotó: Török Attila

– Három győztes bajnoki után nem jött jókor a szünet, mert nagyszerű formában és lendületben voltunk – mondta Bíró Bence, a Kisvárda Master Good FC középpályása a Nemzeti Sport pénteki lapszámában.

– Főként annak tükrében, hogy a kupameccs nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Várjuk nagyon a hétvégét, én különösen, hiszen Ajkán nem léptem pályára. Mindenki játszani akar, de nyilván másoknak is lehetőséget kellett adni a kupameccsen, most az volt a feladatom, hogy kívülről segítsem a csapatot, jólesik, ha ezt másik megteszik, amikor én futballozom. Játékéhségem van, és a ránk váró mérkőzés miatt érdemes futballisának lenni, úgy halljuk, szépen megtelnek majd a lelátók, remek lesz a hangulat. Van összehasonlítási alapunk, tavaly még a másodosztályban szerepeltünk, egyértelműen jobb érzés ezekben a stadionokban, nagyobb szurkolótáborok előtt pályára lépni. Bennünket volt, aki Zalaegerszegre és Ajkára is elkísért, végre hosszú után újra itthon játszhatunk, két idegenbeli siker után a saját közönségünk előtt is bizonyítani akarunk.

Gólokkal szeretné segíteni a Kisvárda Master Good FC-t

A Kisvárda egy mérkőzéssel kevesebbet játszva szerzett éppen annyi pontot, mint a Debreceni VSC. Mindkét csapat az élmezőnyben szerepel, kérdés, hogy ez a realitás, vagy mindkét gárda erőn felül teljesített ezidáig?

– Két jó csapatról beszélünk, nem hiszem, hogy lenne tíz pontja mindkét félnek, ha az eddigiek alapján nem szolgált volna rá – válaszolt a 27 esztendős labdarúgó.

– Mindkét gárda jól szerepelhet hosszú távon is, de vasárnap csak az egyik nyerhet, szeretnénk mi lenni a győztesek. Ami engem illet, Gerliczki Máté vezetőedző ebben az idényben a pálya szélén számít rám, szívem szerint elől játszanék és középen, de a lényeg, hogy megkapjam a lehetőséget. Tudom, várják tőlem a gólokat, én is magamtól, tavaly is öbbre vágytam a másodosztályban az egy szerzett gólomnál. Az ősszel még nem találtam be, de azon vagyok, hogy minél előbb megszerezzem pályafutásom első gólját az NB I-ben és remélem, utána átszakad a gát. Az is igaz, az eddigi szerepköröm miatt nem az volt az elsődleges feladatom, hogy én döntsem el a mérkőzéseket, elsősorban a hasznos játékomra, a munkabírásomra számít a szakmai stáb, de a támadóvénám megvan ahhoz, hogy az ellenfél kapuja előtt is többet várjak el magamtól

– fogalmazott Bíró Bence.