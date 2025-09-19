szeptember 19., péntek

NB I.

1 órája

Problémákról beszélt Gerliczki Máté a Kisvárda–Debrecen előtt

Címkék#Kisvárda Master Good FC#Kisvárda Master Good#Gerliczki Máté#Debreceni VSC#DVSC#NB I

Két tízpontos együttes találkozik vasárnap. A Kisvárda Master Good FC keleti rangadóra készül.

Kerecsen József
Gerliczki Máté színvonalas mérkőzésre számít

Gerliczki Máté színvonalas mérkőzésre számít

Fotó: kisvardafc.hu / Ombodi Tamás

Talán végre újra megfelelő meccsritmusba kerül a Kisvárda Master Good FC, amely augusztus 15-t követően mindössze két mérkőzést játszott, hazai környezetben pedig immár 39 napja nem lépett pályára. Vasárnap újra a Várkerti Stadion gyepén gurul majd a laszti és habár nem tekinthető ősi riválisnak a Debreceni VSC, a hajdúságiak vendégjátéka attól még keleti rangadónak számít. 

A Kisvárda Master Good FC a Debreceni VSC-t fogadja vasárnap az NB I-ben.
41 nap után játszhat újra hazai környezetben a Kisvárda Master Good FC
Fotó: Nyulak Nikoletta

Bár konkrét neveket nem említett, de Gerliczki Máté előrevetítette, kényszerű okokból nem az eddig megszokott kezdőcsapat fut ki a pályára a Loki ellen.

– Nagyon vártuk már egyrészt az újbóli bajnoki meccset, hiszen három hete nem játszottunk az NB I-ben, másrészt a hazatérést is, hiszen több mint egy hónapja léptünk fel legutóbb a saját közönségünk előtt. A legutóbbi itthoni emlékeink szépek, hiszen a Puskás Akadémiát sikerült legyőznünk, azóta pedig két bajnokit idegenben is megnyertünk. Sajnos, most olyan problémák is jelentkeztek, amelyek eddig nem, ezeket kellett orvosolnunk. Lesznek hiányzóink, de a helyükre lépők is ugyanabban a szisztémában edzenek, mint a többiek, tudják, mit kell olyankor játszani, ha bármelyik pillanatban be kell lépniük. A helyettesek is fel vannak készítve, ezzel nem lehet probléma – mondta a vezetőedző.

Rangja van a Kisvárda Master Good FC–DVSC mérkőzésnek

A két csapat egymás elleni mérlege az élvonalban tökéletesen egyensúlyban van, hiszen hatszor-hatszor nyertek a hajdúságiak, illetve a szabolcsiak, a maradék három mérkőzésen pedig döntetlen született. Az NB I. 2025/2026-os kiírásában is ugyanannyi pontot szerzett a Kisvárda Master Good FC és a DVSC, ám Gerliczki-legénysége a pontátlagban jobban áll.

– A Debrecen eddig hat, mi csak öt meccset játszottunk a bajnokságban, ezért nem lehet még arról beszélni, hogy reális lenne a csapatok pozíciója. Ha esetleg az első kör után még ugyanígy az élmezőnyben foglalna helyet a két fél, akkor már talán reálisabb képet lehet kapni. A megszerzett tíz-tíz pont nagyon szép eredmény mindkét csapattól, ezért arra készülünk, hogy a valós értelemben is rangja van ennek a mérkőzésnek, és két jó formában lévő csapat csap össze. Ehhez jön még a közelségünkből adódó presztízs, hogy vérbeli keleti ütközet vár majd ránk. Nagyon jó hangulatú meccsre számítok, biztos, hogy mindkét szurkolótábor kitesz majd magáért, rajtunk a sor, hogy mi is így tegyünk.

A kiváló hangulatnak megágyazhat, hogy a vendég szektorba szóló jegyek mindegyike elkelt a vasárnap 17.45-kor kezdődő bajnokira. 

Négy éve emlékezetes meccsen nyert a Kisvárda Master Good FC a Debreceni VSC ellen:

 

