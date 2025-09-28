Gerliczki Máté nem keres kibúvót a súlyos vereség után (videóval)

Az MTK Budapest otthonában lépett pályára a Kisvárda Master Good FC vasárnap délután. A rétközi egylet a válogatott szünet után nem tudta folytatni az addig mutatott jó formáját, vereséget szenvedett az Ajka ellen a Magyar Kupában, a bajnokságban pedig hazai pályán maradt alul a Debreceni VSC ellen. A fővárosiak ellen sem sikerült javítani, a hazai együttes mindkét félidőben betalált kétszer, míg a várdaiak néhány helyzetüket elpuskázták, így sima, 4–0-s vereség lett a vége.

MTK Budapest–Kisvárda Master Good FC: Gerliczki Máté csak a mezőnyben mutatott játékkal lehetett elégedett.

Fotó: Földi Imre

A találkozót követő sajtótájékoztatón mindkét szakvezető értékelte az összecsapást, melyet a Kisvárda Master Good FC hivatalos weboldala szemlézett.

– Fontos mérkőzés várt ránk olyan szempontból, hogy a velünk egyforma pontszámmal álló Kisvárdával játszottunk, és szerettünk volna elszakadni tőle, egyúttal csatlakozni az élcsoporthoz, ami az önbizalom szempontjából nagyon fontos a bajnokság ezen szakaszában. Tudtuk, ezúttal nem az számít, hogy a megrajzolt vonalak mentén hozzuk ki a labdát, hanem csakis a győzelem. Kétféle Kisvárdára készültünk, olyanra, amely mélyen védekezik, illetve arra is, hogy esetleg feljebb tolja az állásait, és akkor nagyobb területek nyílnak előttünk. Ezért állítottunk olyan profilú támadókat a csapatba, akik mindkét rendszerrel szemben képesek jól teljesíteni. Végül a széleken meglévő sebességkülönbség döntött a javunkra, mert bár – főként az első félidőben – ellenfelünk labdabirtoklási fölényben volt, a gólokat mi szereztük – fogalmazott Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője.

Kisvárda Master Good FC: Teljessé váltak a negatív folyamatok

Gerliczki Máté szerint tipikusan olyan hibákat vétett csapata, amelyeket az MTK szintű csapatok kihasználnak.

– Jól kezdtük a mérkőzést, de az első negyedóra végén egy szabadrúgásból kialakult a három a kettő elleni szituációt „megetetett” velünk az MTK. A második gólt a saját térfelünkön történt labdaeladás előzte meg, amikor pedig szünet után megkaptuk a harmadik gólt, akkor végleg eldőlt a mérkőzést. A mezőnyben akadtak ügyes megmozdulásaink, de gólt semmiből nem sikerült elérnünk, az MTK pedig négyszer is betalált, a negyedik találatuk előtt kaotikus jelenetek játszódtak le, ahelyett, hogy az ellenfél térfelén tartottuk volna a labdát, hosszú indításból mi kaptunk gólt. De a futball ilyen, ha megindulnak a negatív folyamatok, akkor azok védekezésben is támadásban is teljessé válnak.

A Kisvárda maradt az NB I. hetedik helyén, a szabolcsi együttes egy hét múlva a DVTK-t fogadja.

