Alaposan alulmaradt a Kisvárda az MTK otthonában

Az idény eddigi három idegenbeli mérkőzésén veretlen maradt a Kisvárda Master Good FC, a Nyíregyháza Spartacus FC elleni döntetlen után az Újpest és a Zalaegerszeg otthonából is elhozta a három pontot a gárda. Ezt a szériát szerették volna tartani a rétköziek az NB I. 8. fordulójában is, ezúttal a játéknap előtt ötödik helyen álló MTK Budapest vendégeként célozták meg legalább a pontszerzést.

Teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot az MTK Budapest a Kisvárda Master Good FC ellen.

Fotó: Földi Imre

Nem rohantak egymásnak a csapatok az első percekben, de a Kisvárda Master Good FC taktikája már az elején kirajzolódott. Lendületesen kezdtek a szabolcsiak, aztán viszont egyértelművé vált, hogy Gerliczki Máté együttese kontrajátékra rendezkedett be, az MTK tartotta a labdát. Az első lehetőségek mégis a vendégek előtt adódtak, az ötödik percben a csapatkapitány Jasmin Mesanovic pörgetett mellé, majd Cipetic távoli lövése kerülte el a kaput.

A vezetést aztán mégis a fővárosiak szerezték meg. A 15. percben egy gyorsan elvégzett bal oldali szabadrúgás után az üresen álló Kerezsihez került a labda, a betett labdájába pedig Bernardo Matic ért bele rosszul, Popovics tehetetlen volt.

A játék képe a folytatásban sem változott, a Kisvárda ritkán tudott kijönni a szorításból, egy alkalommal Nagy Krisztián mentésére is szükség volt, később Cipetic is jól blokkolt egy hazai próbálkozást.

A hazai fölény újabb gólt eredményezett, a 31. percben Nagy vesztett labdát, Bognár pedig ziccerbe hozta Molnár Ádint, aki nem is hibázott.

Az eltervezett taktika tehát nem vezetett eredményre, a szabolcsi együttesnek támadnia kellett, de csak 1-2 távoli kísérletre futotta, az MTK játékában pedig továbbra is ott volt a veszély. A várdaiak a 43. percben álltak legközelebb a gólhoz, Jordanov fejelt a lécre, de már lesen volt a támadó. Egy perccel később a bolgár játékos egy röviden hazatett labdára is lecsapott, de ekkor sem jött össze a szépítés.

Nem változott a játék képe

A szünetben két helyen is változtatott Gerliczki Máté, Nagy Krisztiánt Lippai Tibor, Szabó Szilárdot pedig Molnár Gábor váltotta. A második félidőben azonnal veszélyeztetett a Kisvárda Master Good FC, Mesanovic lőtt mellé.

Töredezett játékkal folytatódott a mérkőzés, az 55. percben Kerezsi egyéni akciója törte meg a csendet. Három védőn is túljutott, majd éles szögből leadott lövése kifelé pattant a kapufáról.

Három perccel később viszont már eldöntötte a meccset a balszélső, Molnár Ádin cselezett le a jobb szélen, beadása után Polievka még lemaradt a játékszerről, a Bognár által visszatett labdát azonban Kerezsi Zalán már bepofozta.

Újabb három minutummal később Molnár Gábor beadása után Jordanov lőtt oldalhálót. Igyekezett a Kisvárda, hogy megszerezze a becsületgólt, az MTK egyre inkább átadta a területet. Novothny fejessel próbálkozott, de közben épp csapattársa, Cipetic zavarta.

A 71. percben a fővárosiak bevitték a negyediket is: Polievka ugrott ki, Popovics nem a legjobb ütemben mozdult ki, a csatár kicselezte a kapust és az üres kapuba gurított.

Az MTK közel állt az ötödik találathoz is, a Kisvárda Master Good FC pedig érthetően hitehagyottan játszott a mérkőzés utolsó részében, így már nem is változott az állás, Gerliczki legénysége zsinórban második vereségét szenvedte el.