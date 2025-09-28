4 órája
Alaposan alulmaradt a Kisvárda az MTK otthonában
A fővárosiak mindkét félidőben betaláltak kétszer. A Kisvárda Master Good FC zsinórban másodszor szenvedett vereséget az NB I.-ben.
Az idény eddigi három idegenbeli mérkőzésén veretlen maradt a Kisvárda Master Good FC, a Nyíregyháza Spartacus FC elleni döntetlen után az Újpest és a Zalaegerszeg otthonából is elhozta a három pontot a gárda. Ezt a szériát szerették volna tartani a rétköziek az NB I. 8. fordulójában is, ezúttal a játéknap előtt ötödik helyen álló MTK Budapest vendégeként célozták meg legalább a pontszerzést.
Nem rohantak egymásnak a csapatok az első percekben, de a Kisvárda Master Good FC taktikája már az elején kirajzolódott. Lendületesen kezdtek a szabolcsiak, aztán viszont egyértelművé vált, hogy Gerliczki Máté együttese kontrajátékra rendezkedett be, az MTK tartotta a labdát. Az első lehetőségek mégis a vendégek előtt adódtak, az ötödik percben a csapatkapitány Jasmin Mesanovic pörgetett mellé, majd Cipetic távoli lövése kerülte el a kaput.
A vezetést aztán mégis a fővárosiak szerezték meg. A 15. percben egy gyorsan elvégzett bal oldali szabadrúgás után az üresen álló Kerezsihez került a labda, a betett labdájába pedig Bernardo Matic ért bele rosszul, Popovics tehetetlen volt.
A játék képe a folytatásban sem változott, a Kisvárda ritkán tudott kijönni a szorításból, egy alkalommal Nagy Krisztián mentésére is szükség volt, később Cipetic is jól blokkolt egy hazai próbálkozást.
A hazai fölény újabb gólt eredményezett, a 31. percben Nagy vesztett labdát, Bognár pedig ziccerbe hozta Molnár Ádint, aki nem is hibázott.
Az eltervezett taktika tehát nem vezetett eredményre, a szabolcsi együttesnek támadnia kellett, de csak 1-2 távoli kísérletre futotta, az MTK játékában pedig továbbra is ott volt a veszély. A várdaiak a 43. percben álltak legközelebb a gólhoz, Jordanov fejelt a lécre, de már lesen volt a támadó. Egy perccel később a bolgár játékos egy röviden hazatett labdára is lecsapott, de ekkor sem jött össze a szépítés.
Nem változott a játék képe
A szünetben két helyen is változtatott Gerliczki Máté, Nagy Krisztiánt Lippai Tibor, Szabó Szilárdot pedig Molnár Gábor váltotta. A második félidőben azonnal veszélyeztetett a Kisvárda Master Good FC, Mesanovic lőtt mellé.
Töredezett játékkal folytatódott a mérkőzés, az 55. percben Kerezsi egyéni akciója törte meg a csendet. Három védőn is túljutott, majd éles szögből leadott lövése kifelé pattant a kapufáról.
Három perccel később viszont már eldöntötte a meccset a balszélső, Molnár Ádin cselezett le a jobb szélen, beadása után Polievka még lemaradt a játékszerről, a Bognár által visszatett labdát azonban Kerezsi Zalán már bepofozta.
Újabb három minutummal később Molnár Gábor beadása után Jordanov lőtt oldalhálót. Igyekezett a Kisvárda, hogy megszerezze a becsületgólt, az MTK egyre inkább átadta a területet. Novothny fejessel próbálkozott, de közben épp csapattársa, Cipetic zavarta.
A 71. percben a fővárosiak bevitték a negyediket is: Polievka ugrott ki, Popovics nem a legjobb ütemben mozdult ki, a csatár kicselezte a kapust és az üres kapuba gurított.
Az MTK közel állt az ötödik találathoz is, a Kisvárda Master Good FC pedig érthetően hitehagyottan játszott a mérkőzés utolsó részében, így már nem is változott az állás, Gerliczki legénysége zsinórban második vereségét szenvedte el.
Labdarúgás: NB I. | 8. forduló
MTK Budapest–Kisvárda Master Good FC 4–0 (2–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Zierkelbach (Szécsényi, Szalai).
- MTK: Demjén, – Kovács, Kádár (Vitályos 84.), Szépe, Varju, – Kata (Horváth 64.), Plsek, Kerezsi (Jurina 84.), Bognár (Németh H. 73.), Molnár Á., – Polievka (Németh K. 73.). Vezetőedző: Horváth Dávid.
- Kisvárda: Popovics, – Chlumecky, Matic, Cipetic, – Soltész D., Nagy (Lippai, a félidőben), Popoola, Bíró (Körmendi 57.), – Mesanovic (Novothny 64.), Szabó Sz. (Molnár G., a félidőben), Jordanov (Matanovics 73.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.
- Gól: Matic (öngól, 15.), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.).