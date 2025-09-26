MTK–Kisvárda: a stáb és a csapat is tudja, min kell változtatni, hogy újra jöjjön a siker

Már-már furcsa lenne, ha a Kisvárda Master Good FC ne vasárnap játszaná le aktuális bajnoki mérkőzését. Ezúttal is így van, a hét utolsó délutánján lép pályára az újonc az NB I. 8. fordulójában. A rétköziek a válogatott szünet előtt kiváló formát mutattak, ám a jelek szerint a szünet negatívan befolyásolta a formát, hiszen azt az Ajka elleni vereség követte a Magyar Kupában, majd a Várkerti Stadionból a Debreceni VSC vitte el a három pontot. Most az 5. helyen álló MTK ellen javíthat Gerliczki Máté alakulata.

A Debrecen ellen több dolog nem működött jól a Kisvárda Master Good FC játékában.

Fotó: Czinege Melinda

A vezetőedző természetesen kitért rá, mire fókuszáltak a hét során.

– A Debrecen elleni meccsen nagyon sok beadásunk volt, viszont azok előkészítetlennek bizonyultak, így hiába voltunk meg létszámban a tizenhatos előterében, rosszul helyezkedtünk, és nagyon statikusak voltunk. Az sem volt ránk jellemző, hogy ennyi szögletből szinte mindegyik használhatatlan volt, úgyhogy ezekben az elemekben javítanunk kellett a héten.

Az MTK meglehetősen hektikusan kezdte a bajnokságot, a bravúros Ferencváros elleni döntetlennel kezdett, kikapott a DVSC-től, ötöt lőtt a DVTK-nek, majd hét gólt kapva szenvedett vereséget az ETO FC-től. Az utóbbi két bajnokin aratott győzelemnek köszönhetően azonban ott van az ötödik helyen Horváth Dávid együttese.

A meccstörténelem a Kisvárda Master Good FC mellett szól

– Az MTK régen együtt játszó csapat, és ez a stáb készíti fel jó ideje a csapatot. Remek futballt mutat be az ellenfél, és az MTK mindig is arra törekedett, hogy valóban játssza a futballt, úgyhogy ebből a meccsből akár a stílusok csatája is kerekedhet. Mi arra törekszünk, hogy szervezettek legyünk, akkor tudunk eredményesek lenni, ha milliméter pontosan be van állítva minden úgy védekezésben, mint támadásban is.

Gerliczki Máté szerint taktikailag billenhet ide vagy oda a mérleg a vasárnapi bajnokin.

– Azt majd a meccs képe határozza meg, hogy mennyire lesznek kiegyenlítettek az erőviszonyok, de valóban, ez a bajnokság eddig azt mutatja, hogy mindenkinek lehet bárhol keresnivalója. Azon leszünk, hogy sikeresek legyünk, és ponttal vagy pontokkal távozzunk a Hungária körútról – mondta ki az egyértelmű célokat Gerliczki Máté.

Egy biztos: a Kisvárda Master Good FC egyik kedvenc ellenfele az MTK az NB I.-ben, a szabolcsiak az eddigi 12 találkozóból hetet megnyertek, három döntetlen mellett pedig kétszer született fővárosi siker. A mérkőzés vasárnap 14.15-kor kezdődik.

A Kisvárda 2021-ben 5–0-ra győzte le azt MTK-t: