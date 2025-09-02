szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB I.

16 perce

Első kisvárdai gólja rögtön három pontot ért

Címkék#Nagy Krisztián#Puskás Akadémia#Zalaegerszeg ZTE#Kisvárda Master Good FC#Kisvárda Master Good#Paks#Gerliczki Máté#NB I

Nagy Krisztiánnak ezúttal nem a pálya szélét kellett bejátszania, a tengelyben szavazott neki bizalmat Gerliczki Máté. A játékos élt a lehetőséggel, első gólját szerezte a Kisvárda Master Good FC mezében.

Kerecsen József

Elkapta a fonalat az utóbbi időszakban a Kisvárda Master Good FC. Az újonc hat forduló elteltével az ötödik helyen áll a Fizz Liga tabelláján, teszi ezt ráadásul úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál. Gerliczki Máté csapata döntetlennel nyitott, majd a Paks elleni nagyarányú vereség következett a sorban, mégsem lett demoralizáló a fiaskó, azóta ugyanis a Puskás Akadémia, az Újpest és legutóbb a Zalaegerszeg ellen is begyűjtötték a három pontot a szabolcsiak. A ZTE ellen az első félidő volt a kulcs, a gárda ugyanis két gólos előnybe került, amely után a hazaiak csak a szépítő találatot tudták bevinni. A várdaiak második gólját közvetlenül a szünet előtt Nagy Krisztián szerezte, amely tehát győztes találatnak bizonyult.

Nagy Krisztián első gólját szerezte a Kisvárda Master Good FC játékosaként.
Nagy Krisztián számára mindegy, hogy a szélen vagy a pálya tengelyében számítanak rá a Kisvárda Master Good FC-ben
Fotó: Szabó Miklós

Arra persze közel három hetet még várni kell, lesz-e a hármas győzelmi szériából négyes, erre egyébként még soha nem volt példa a klub NB I-es történetében. 

– Akkor éppen itt az ideje, hogy megtegyük! – reagált a tényre Nagy Krisztián, a Kisvárda Master Good FC nyáron szerződtetett sokoldalú játékosa a Nemzeti Sport hasábjain. A játékos felidézte, mikor is volt utoljára eredményes.

Vereség után sem volt pánik a Kisvárda Master Good FC-nél

– A Kecskemét színeiben a Puskás Akadémia ellen 4–1-re megnyert meccsen büntetőből találtam be, akcióból pedig 2023 tavaszán, tehát két és fél éve a fehérvári 2–1-es sikerünk alkalmával. Gólt szerezni mindig felemelő érzés, ha pedig azzal győzelemhez segítem a csapatot, különösen. Jól esett a társaim őszinte öröme is, a mérkőzést követő televíziós interjú közben többen a nyakamba borultak. Talán annak köszönhetjük az egymás után aratott három győzelmünket, hogy a Paks elleni vereség után még inkább összekaptuk magunkat és nem pánikoltunk. 

Számára és a csapat számára is változás lehetett, hogy az előző négy mérkőzéstől eltérően Gerliczki Máté ezúttal nem a pálya szélén, hanem a tengelyben szerepeltette. Góljához pedig ez is hozzájárult a 30 éves labdarúgó szerint.

– Mindenképpen, hiszen a pálya közepéről könnyebb odaérni a kapu elé, mint a széléről. A mostani találat előtt is az történt, hogy bal oldali beadás után Bíró Bence tálalta elém a labdát, szerencsére volt időm megnézni magamnak a kaput, és csak arra kellett figyelnem, hogy eltaláljam a jobb sarkot. Egyébként nincs bajom azzal sem, ha a pálya szélén kell játszanom, a legfontosabb, hogy lehetőséghez jussak és minél többször nyerjünk. 

A Kisvárda Master Good FC játékosai három napos pihenőt kaptak a válogatott szünet elején. Nagy Krisztián szülővárosában, családtagjai és barátai között kapcsolódik ki, mint mondta, erre az elmúlt hetek kemény munkája miatt szüksége is van. A rétköziek tétmérkőzésen legközelebb szeptember 13-án, az Ajka elleni MOL Magyar Kupa találkozón lépnek pályára, az NB I-ben pedig egy héttel később a DVSC-t fogadja a gárda.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu