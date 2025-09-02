Első kisvárdai gólja rögtön három pontot ért

Elkapta a fonalat az utóbbi időszakban a Kisvárda Master Good FC. Az újonc hat forduló elteltével az ötödik helyen áll a Fizz Liga tabelláján, teszi ezt ráadásul úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál. Gerliczki Máté csapata döntetlennel nyitott, majd a Paks elleni nagyarányú vereség következett a sorban, mégsem lett demoralizáló a fiaskó, azóta ugyanis a Puskás Akadémia, az Újpest és legutóbb a Zalaegerszeg ellen is begyűjtötték a három pontot a szabolcsiak. A ZTE ellen az első félidő volt a kulcs, a gárda ugyanis két gólos előnybe került, amely után a hazaiak csak a szépítő találatot tudták bevinni. A várdaiak második gólját közvetlenül a szünet előtt Nagy Krisztián szerezte, amely tehát győztes találatnak bizonyult.

Fotó: Szabó Miklós

Arra persze közel három hetet még várni kell, lesz-e a hármas győzelmi szériából négyes, erre egyébként még soha nem volt példa a klub NB I-es történetében.

– Akkor éppen itt az ideje, hogy megtegyük! – reagált a tényre Nagy Krisztián, a Kisvárda Master Good FC nyáron szerződtetett sokoldalú játékosa a Nemzeti Sport hasábjain. A játékos felidézte, mikor is volt utoljára eredményes.

– A Kecskemét színeiben a Puskás Akadémia ellen 4–1-re megnyert meccsen büntetőből találtam be, akcióból pedig 2023 tavaszán, tehát két és fél éve a fehérvári 2–1-es sikerünk alkalmával. Gólt szerezni mindig felemelő érzés, ha pedig azzal győzelemhez segítem a csapatot, különösen. Jól esett a társaim őszinte öröme is, a mérkőzést követő televíziós interjú közben többen a nyakamba borultak. Talán annak köszönhetjük az egymás után aratott három győzelmünket, hogy a Paks elleni vereség után még inkább összekaptuk magunkat és nem pánikoltunk.

Számára és a csapat számára is változás lehetett, hogy az előző négy mérkőzéstől eltérően Gerliczki Máté ezúttal nem a pálya szélén, hanem a tengelyben szerepeltette. Góljához pedig ez is hozzájárult a 30 éves labdarúgó szerint.

– Mindenképpen, hiszen a pálya közepéről könnyebb odaérni a kapu elé, mint a széléről. A mostani találat előtt is az történt, hogy bal oldali beadás után Bíró Bence tálalta elém a labdát, szerencsére volt időm megnézni magamnak a kaput, és csak arra kellett figyelnem, hogy eltaláljam a jobb sarkot. Egyébként nincs bajom azzal sem, ha a pálya szélén kell játszanom, a legfontosabb, hogy lehetőséghez jussak és minél többször nyerjünk.

A Kisvárda Master Good FC játékosai három napos pihenőt kaptak a válogatott szünet elején. Nagy Krisztián szülővárosában, családtagjai és barátai között kapcsolódik ki, mint mondta, erre az elmúlt hetek kemény munkája miatt szüksége is van. A rétköziek tétmérkőzésen legközelebb szeptember 13-án, az Ajka elleni MOL Magyar Kupa találkozón lépnek pályára, az NB I-ben pedig egy héttel később a DVSC-t fogadja a gárda.