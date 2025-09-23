szeptember 23., kedd

Fradi után Győr – újabb nagy próba vár a kisvárdai kézilabdásokra

A válogatott szünet után szerdán három mérkőzést rendeznek a K&H női Liga 3. fordulójában. A Kisvárda a Győri Audi ETO KC vendége lesz.

A válogatott szünet után ismét hétközi mérkőzés vár a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatára, Karnik Szabináék a Győri Audi ETO KC vendégei lesznek szerdán a K&H női Liga 3. fordulójában. Mit mondjunk, nem egyszerű sorozatot zárnak a rétköziek, hiszen Vácon kezdtek, majd odahaza a Ferencváros következett, most pedig a Győrbe utaznak.

Kisvárda
Erin Novákék (Kisvárda Master Good SE) a második félidőben méltó partnerei voltak a Ferencvárosnak fotó: Sipeki Péter

Ha még lehet fokozni, talán még a fővárosi zöld-fehéreknél is nehezebb ellenfél a Rába parti város együttese. Nyáron ugyan volt némi játékosmozgás, de játékosállományuk nem gyengült. A kispadon továbbra is az a Per Johansson ül, aki egymás után két Bajnokok Ligája-trófeához segítette az együttest, amelynek kulcsemberei kivétel nélkül a Rába partján maradtak, Dione Housheer például hosszabbított 2030-ig. Néhány poszton négy világsztár is bevethető lenne, ám több játékos is családalapítás előtt áll. A kapus Sandra Toft és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória is szülési szabadságra ment, de Szemerey Zsófi és Nathalie Hagman méltó helyettesük lesz. Mellettük még érkezett Tjasa Stanko és Helena Elver. Valamennyien minőségi játékosok. Nem is kérdés, hogy mindhárom sorozat (bajnokság, Magyar Kupa, Bajnokok Ligája) első számú esélyesei. Ennek megfelelően is kezdtek mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. A két nagy különbséggel megnyert bajnoki között idegenben ütötték ki a Dortmundot (30–43), legutóbb pedig idehaza az Esbjerget gyűrték le nagy csatában (31–30).

A Kisvárda számára ezután kezdődik igazán a bajnokság

– A mérkőzés végkimenetel nem kérdéses, csak a különbség, nem mindegy azonban, hogy miként kapunk ki – vezette fel a találkozót Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. 

–Amíg bírjuk erővel menni fogunk és a saját szintünkhöz képest megpróbáljuk kihozni magunkból a lehető legtöbbet. Számunkra a bajnokság a következő fordulóval kezdődik meg igazán, így a győri mérkőzésre is a felkészülés részeként tekintünk. Maximális koncentrációval lépünk pályára, minden percét arra használjuk fel, hogy készek legyünk arra, hogy a számunkra kulcsfontosságú mérkőzéseken meg tudjuk szerezni a két pontot 

– zárta Józsa Krisztián.

 

 

