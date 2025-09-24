Érvényesült a papírforma Győrben

A válogatott szünet után hétközi mérkőzéssel folytatta szereplését a Kisvárda Master Good SE, a rétköziek szerdán a Győri Audi ETO KC vendégei voltak a K&H női Liga 3. fordulójában. Mint ahogy az előző körben a Ferencváros ellen, Józsa Krisztián együttesének ezúttal is a tisztes helytállás lehetett a célja. Mindkét gárda nem titkoltan a felkészülésre használta fel a szerdai hatvan percet, a házigazdák a Buducnost Podgorica elleni Bajnokok Ligája találkozóra, míg a Kisvárda már a soron következő, Kozármisleny elleni meccsre fókuszált már.

A Kisvárda alaposan megszenvedett a kemény győri védekezéssel fotó: gyorietokc.hu

A válogatott szünetben a Kisvárda három, míg a Győr tizennégy játékosa volt távol, közülük Per Johansson a holland kontingesnek adott pihenőt. Nem nevezte a mérkőzésre Kelly Dulfert, Dione Housheert és Bo van Weteringet, ez azonban nem látszott meg a játékuk minőségén. Első perctől irányították a játékot és annak ellenére folyamatosan növelték előnyüket, hogy Pásztor Bettina, főleg az elején, jól védett. A Kisvárda első találatát Poczetnyik Luca szerezte a második percben hetesből. Első akció góljukra azonban még tíz percet kellett várni, akkor Roszoha Ljubov járt túl Szemerey Zsófi eszén. Ritka alkalmak egyike volt, mert a vendégek nehezen kerültek helyzetben a magas és betonkemény győri fal előtt. Védett lövéseikből, vagy labdaeladásaikból a házigazdák pillanatok alatt indultak és gólt szereztek, a Kisvárda fala előtt egyébként sem töltöttek sok időt, mert pár húzásból megszerezték az előnyöket, a ziccerek ellen pedig tehetetlen volt Pásztor Bettina.

A 17. percben Fodor Csenge góljával megvolt a közte tíz, ekkor a Kisvárda még csak kettőnél járt. Az olló nem nyílt tovább, a szünetre tizenegy gólos Győr vezetéssel vonultak a felek.

A végére alakult ki a legnagyobb különbség

Fordulás után tovább hízott a különbség, sikerült azonban visszazárkóznia a Kisvárdának, Poczetnyik Luca pimasz hetesével ismét „csak” tíz volt a differencia. Egy számjegyű is lehetett volna a különbség, Larissa Markovic hetesét azonban védte Szemerey Zsófia. A másik oldalon sem lehetett panasz a kapusteljesítményre, a Pásztor Bettinát váltó Christe Dalma jól szállt be a mérkőzésbe, többször ziccert is hárított, azonban ő sem tudta megakadályozni az utolsó tíz percet jobban bíró Győr nagy különbségű győzelmét.