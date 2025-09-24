3 órája
Érvényesült a papírforma Győrben
A szünetben tizeneggyel vezettek a hazaiak, a végére tizenhat lett közte. A Kisvárda kikapott Győrben.
A válogatott szünet után hétközi mérkőzéssel folytatta szereplését a Kisvárda Master Good SE, a rétköziek szerdán a Győri Audi ETO KC vendégei voltak a K&H női Liga 3. fordulójában. Mint ahogy az előző körben a Ferencváros ellen, Józsa Krisztián együttesének ezúttal is a tisztes helytállás lehetett a célja. Mindkét gárda nem titkoltan a felkészülésre használta fel a szerdai hatvan percet, a házigazdák a Buducnost Podgorica elleni Bajnokok Ligája találkozóra, míg a Kisvárda már a soron következő, Kozármisleny elleni meccsre fókuszált már.
A válogatott szünetben a Kisvárda három, míg a Győr tizennégy játékosa volt távol, közülük Per Johansson a holland kontingesnek adott pihenőt. Nem nevezte a mérkőzésre Kelly Dulfert, Dione Housheert és Bo van Weteringet, ez azonban nem látszott meg a játékuk minőségén. Első perctől irányították a játékot és annak ellenére folyamatosan növelték előnyüket, hogy Pásztor Bettina, főleg az elején, jól védett. A Kisvárda első találatát Poczetnyik Luca szerezte a második percben hetesből. Első akció góljukra azonban még tíz percet kellett várni, akkor Roszoha Ljubov járt túl Szemerey Zsófi eszén. Ritka alkalmak egyike volt, mert a vendégek nehezen kerültek helyzetben a magas és betonkemény győri fal előtt. Védett lövéseikből, vagy labdaeladásaikból a házigazdák pillanatok alatt indultak és gólt szereztek, a Kisvárda fala előtt egyébként sem töltöttek sok időt, mert pár húzásból megszerezték az előnyöket, a ziccerek ellen pedig tehetetlen volt Pásztor Bettina.
A 17. percben Fodor Csenge góljával megvolt a közte tíz, ekkor a Kisvárda még csak kettőnél járt. Az olló nem nyílt tovább, a szünetre tizenegy gólos Győr vezetéssel vonultak a felek.
A végére alakult ki a legnagyobb különbség
Fordulás után tovább hízott a különbség, sikerült azonban visszazárkóznia a Kisvárdának, Poczetnyik Luca pimasz hetesével ismét „csak” tíz volt a differencia. Egy számjegyű is lehetett volna a különbség, Larissa Markovic hetesét azonban védte Szemerey Zsófia. A másik oldalon sem lehetett panasz a kapusteljesítményre, a Pásztor Bettinát váltó Christe Dalma jól szállt be a mérkőzésbe, többször ziccert is hárított, azonban ő sem tudta megakadályozni az utolsó tíz percet jobban bíró Győr nagy különbségű győzelmét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Kézilabda: K&H női Liga, 3. forduló
Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 35–19 (20–9)
Győr, 1437 néző, v.: Hajdú-Hársfalvi, Mórocz.
- Győr: Szemerey – Hovden 5, Kristiansen 5, de Paula 2, Blohm 2, Breistöl 1, Fodor 5. Csere: Jörgensen 2, Elver, Kriston, Lagerquist 1, Hagman 7, Zákányi, Rédecsi. Edző: Per Johansson.
- Kisvárda: Pásztor – Csáki, Szabó L. 1, E. Novak 1, Gyimesi 1, Markovic 1, Mérai. Csere: Christe (kapus), Roszoha 3, Poczetnyik L. 6/3, Karnik 1, Győri, Milojkovics, Karé 2, Gém 1, Czenki. Edző: Józsa Krisztián.
- Kiállítások: 6, illetve 2 perc. Hétméteresek: –, illetve 5/3.
Mestermérleg
Per Johansson: – Szerettünk volna jobban védekezni mint korábban, örülök neki, hogy Szemerey Zsófi jó teljesítménnyel tért vissza. A második félidőben forgattuk a csapatot és a fiatalok is hozzá tudtak tenni a sikerhez.
Józsa Krisztián: – Más célokért küzd a két csapat, ettől függetlenül azt kértem a lányoktól, hogy mutassuk meg a karakterünket, ez az első félidőben nem sikerült, mert kishitűek voltunk. A második félidőre más mentalitással jöttünk ki és voltak is olyan momentumaink, amelyre tudunk építeni. Kapusteljesítményüknek örülök, mind a két félidőben rendben volt, ehhez kell felnőnie a többieknek is.
Botrány a román-magyar futsalmeccsen, kardnak látszó tárggyal futottak a nyíregyházi játékosok felé (Videóval)
Nem elég, hogy kiesett a Szpari, szurkolói miatt még fizetnie is kell
Íme a mérkőzés