Magas a léc, de megugranák

Szombaton a Vác ellen kezdenek. A szezon terveiről, céljairól beszélgettünk Józsa Krisztiánnal, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzőjével.

Szombaton a Vác vendégeként megkezdi bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. Felkészülésüket július közepén kezdték meg, számtalan edzéssel és hét felkészülési mérkőzéssel a hátuk mögött bizakodva tekintenek az előttük álló szezonra. A csapat gerince együtt maradt, az újonnan érkezőkkel pedig bővülhet a támadási repertoárjuk és a védelmük is stabilabb lehet.  Magasra tették a lécet, hiszen az előző idényt a hatodik helyen zárták. Felkészülésükről, az edzőmérkőzések tapasztalairól és a bajnoki várakozásaikról az együttes vezetőedzőjével, Józsa Krisztiánnal beszélgettünk.

A Kisvárda Master Good SE vezetőedzője bízik csapatában

szon podcast Józsa Krisztiánnal a Kisvárda Master Good SE vezetőjével

 

 

