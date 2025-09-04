1 órája
Magas a léc, de megugranák
Szombaton a Vác ellen kezdenek. A szezon terveiről, céljairól beszélgettünk Józsa Krisztiánnal, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzőjével.
Szombaton a Vác vendégeként megkezdi bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. Felkészülésüket július közepén kezdték meg, számtalan edzéssel és hét felkészülési mérkőzéssel a hátuk mögött bizakodva tekintenek az előttük álló szezonra. A csapat gerince együtt maradt, az újonnan érkezőkkel pedig bővülhet a támadási repertoárjuk és a védelmük is stabilabb lehet. Magasra tették a lécet, hiszen az előző idényt a hatodik helyen zárták. Felkészülésükről, az edzőmérkőzések tapasztalairól és a bajnoki várakozásaikról az együttes vezetőedzőjével, Józsa Krisztiánnal beszélgettünk.
