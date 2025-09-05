Vácon kezd a Kisvárda

Kedden az Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA mérkőzéssel megkezdődött a K&H Liga 2025/26-os szezonja. Szombaton a Kisvárda Master Good SE a Vác vendégeként lép pályára az első fordulóban. A házigazdák az előző szezonban huszonnégy pontjával a hetedik helyen zárt, ugyanennyi pontot gyűjtöttek a rétköziek, köztük az egymás elleni eredmény rangsorolt. Józsa Krisztián együttese január elején csupán egyetlen góllal kapott ki vendégként 26–25), májusban viszont odahaza öt góllal diadalmaskodott (28–23).

A Kisvárda Master Good SE májusban legyőzte a Vácot fotó: Km-archív/Bozsó Katalin

Nyáron Horváth Roland együtteséből öten, köztük a kapus Bukovszky Anna, a balátlövő Háfra Noémi, valamint a beálló Tyiskov-Helembai Fanni távoztak. Az érkezők között találjuk a Németországból hazatérő Kajdon Blankát, a beálló Kövár Lucát, az irányító Pálmai Lizát és a kapus Imre Szofit. Ami a kisvárdaiakat illeti a kapuba Mátéfi Dalma és Zavaczki Boglárka helyett érkezett a Pásztor Bettina, Christe Dalma páros. Bucsi Lili az MTK-hoz igazolt, Juhász Fanni Békéscsabán folytatja, Andrea Brajovics pedig a szlovák Michalovce játékos lett. Érkezési oldalon találjuk Győri Viktóriát.

– Szép volt, jó volt, de az már történelem, abból nem lehet már megélni – utalt a mögöttük hagyott eredményes szezonra Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE edzője, aki a vele készült podcastban azt is elmondta, hogy az előző idény eredményét szeretnék megismételi, de ez véleménye szerint nem lesz egyszerű, mert erősödött az élvonal mezőnye.

Bizakodva utaznak Vácra

– Jó a sorsolásunk, hiszen a két top csapat, a Fradi és a Győr mellett, a Vác vendégeként játszhatunk az első három fordulóban, úgy vélem, hogy egyik mérkőzésen sem rajtunk lesz a nyomás. Vácról pontot, pontokat elhozni szerintem bravúr, az utolsó öt forduló nem sikerült jól nekik, de előtte nagyon stabil teljesítményt nyújtottak. Évek óta kiemelkedő szakmai munka folyik náluk és csak magyar játékosokkal. Hazai pályájukon az ő vállukon lesz a teher, mi felszabadultan játszhatunk és úgy vélem ebből profitálhatunk. A bajnokság elején egy kicsit minden bizonytalan, hiszen nem állnak még rendelkezésre videók, így a mérkőzésen adódó váratlan, új szituációra helyben, azonnal kell reagálni. Azt gondolom, hogy ehhez elég mély és rutinos a keretünk, ezért bizakodva utazunk Vácra.

Szeretnénk pontot, pontokat szerezni, de ezt csak közel hibátlan játékkal tudjuk megvalósítani

– zárta Józsa Krisztián.

A mérkőzést a Magyar Kézilabda Szövetség YouTube csatornáján élőben közvetíti.

Így győzte le a Kisvárda Master Good SE májusban a Vácot