Kisvárda Master Good SE

2 órája

Egy góllal kapott ki a Kisvárda

Szombaton három mérkőzést rendeztek a K&H női Ligában. A Kisvárda Master Good SE a Vác vendége volt.

Szon.hu

Szombaton három mérkőzéssel folytatódott a K&H női Liga 1. fordulója, a Kisvárda Master Good SE a Vác vendége volt. A két gárda az előző szezonban közvetlenül egymás mellett végzett, a házigazdák a hetedik, míg a rétköziek a hatodik helyen zárta. Bizakodva várhatták a találkozót a vendégek, hiszen a legutóbbi váci mérkőzésüket mindössze egy góllal veszítették el, míg odahaza öt góllal nyertek

Kisvárda Master Good SE
A Kisvárda Master Good SE horvát klasszisa, Larissa Markovic tizenkét gólt dobott fotó. kisvardaikezi.hu

A találkozó első gólját Erin Novak szerezte, jött azonban a hazaiak válasza. Egy ideig felváltva estek a gólok, a Kisvárda azonban nem adta ki a vezetést a kezéből, a Vác erejéből csak egyenlítésre futotta. A kezdeti gólparádé aztán alább hagyott, mindkét oldalon összeálltak a védekezések, minden találatért meg kellett dolgoznia a csapatoknak. Pásztor Bettina remekül védett, így tartotta minimális előnyét a Kisvárda. A vendégek védelme nehezen boldogult Csíkos Lucával, aki az első harminc percben végül hatszor volt eredményes, a Kisvárda Lucája, Poczetnyik „csak” háromig jutott, de amint pályára lépett rögtön meg is lőtte első kisvárdai gólját, amellyel a mérkőzésen először kétgólos vendégvezetést mutatott az eredményjelző. Továbbra is tartotta előnyét Józsa Krisztián együttese. Közben az addig remeklő Pásztor Bettina "belenézett" Afentaler Sára lövésébe, a biztonság kedvéért lecserélték, érkezett Christe Dalma. Az utolsó percre egyenlő állással fordultak a felek, a Kisvárda támadhatott az újbóli vezetésért. 

Csak egy pici hiányzott

Egy belemenés miatt elvették tőlük a labdát, az ellentámadásból pedig ki más, mint Csíkos Luca betalált, először vezetett a mérkőzésen a hazai csapat. Az ellentámadás végén időntúli szabaddobáshoz jutott a Kisvárda, Karnik Szabina eltalálta az egyik váci játékos arcát, amelyért két percre kiállították. 
Így a vendégek emberhátrányban kezdték meg a második félidőt, amelyet gyorsan ki is használtak, majd még egyel megtoldották előnyüket. Nem esett azonban össze a Kisvárda, Gém Léna harcos góljával és Larissa Markovic két precíz hetesével ismét csak egy volt közte, a horvát játékos tizedik találatával pedig újra egyenlő volt az állás. A vezetést azonban nem tudta átvenni a Kisvárda, mert Csíkos Luca vezérletével rendre betaláltak a hazaiak. Támadásban egyre nehezebben került helyzetbe a Kisvárda, és a végjátékra ismét kettővel vezetett a Vác. Csíkos Luca külön őrzőt kapott Gém Léna személyében, ekkor azonban Afentaler Sára talált magára. Larissa Markovic és Rosokha Ljubov tartotta életben a kisvárdai reményeket az utolsó percekre. Ötven másodperccel a vége előtt Poczetnyik Luca talált be, ismét csak egy volt közte. Időt kért a hazai csapat, ez követően rutinosan lepörgették az órát, így megmaradta minimális előnyük.

Kézilabda: K&H női liga, 1. forduló

Vác–Kisvárda Master Good SE 27–26 (13–12)

Vác, néző, v.: Sándor, Szabó B.

  • Vác: Zaj – Pálffy, Kovács A. 4, Csíkos 9, Kövér 2, Kurucz 3, Pelczéder 2. Csere: Csizmadia (kapus), Kajdon 4/3, Varga E., Afentaler 3. Edző: Horváth Roland.
  • Kisvárda: Pásztor – Gém 1, Kulcsár 1, Markovic 12/5, Szabó L. 2, E. Novak 1, Mérai 1. Csere: Christe (kapus), Gyimesi, Csáki L., Poczetnyik L. 4, Karé, Győri 1, Karnik, Rosokha 3. Edző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 5/5 perc.

 

