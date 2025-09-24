Keressük a szavakat! Olyat tett az érzékeny lelkű kisvárdai focista, hogy a világon bárhol szalutálnának érte – fotókkal

Természetesen a 2025-2026-os szezonban sem szakított a Kisvárda Master Good csapata a hagyományokkal, hiszen a tanév kezdetén is segítettek egy hátrányos helyzetű, nagycsaládban élő kisvárdai gyermeknek és testvéreinek. A választás, Hudák Marcell negyedik osztályos tanulóra esett, aki hét testvérével együtt cseperedik egy háztartásban. A játékosok által adományozott pénzből a Segítő Kezek Alapítvány közreműködésével tanszerek, ruhák és tartós élelmiszerek beszerzésével tették könnyebbé a család mindennapjait.

Hudák Marcell a Kisvárda játékosainak gyűrűjében

Fotó: kisvardafc.hu

Emberségből is jelesre vizsgázott a Kisvárda labdarúgója

A történet azonban itt nem ért véget. Novothny Soma bő egy hónappal ezelőtti Újpest FC elleni idegenbeli mérkőzésen (1–0) a 150. NB I-es mérkőzését játszotta és az ötvenedik élvonalbeli gólját szerezte. Azóta nem szerepelt hazai pályán, így most jött el a pillanat, amikor ezek apropóján Révész Attila sportigazgató emléklapot adott át a DVSC elleni mérkőzés kezdése előtt a játékosnak.

Novothny Soma emberségből is jelesre vizsgázott, hiszen a csapat által az iskolakezdésben támogatott Hudák Marcellnek és hét testvérének, valamint szüleinek, összesen tehát tíz családtagnak belépőjegyet vásárolt a DVSC elleni mérkőzésre.

– Szeptember elején találkoztunk először Marcell-lel, akit körbevezettünk a Várkerti Stadionban, bevittük az öltözőbe, felvittük a pályára, ez pedig hatalmas élmény volt számára – mondta el megkeresésünkre a Kisvárda kiválósága, Novothny Soma.

– Én szeretek segíteni másokon, mondjuk úgy, hogy érzékeny lelkületű vagyok, éppen ezért elkapott az a bizonyos érzés, hogy ha tudok, akkor még többet segítsek. Tervben volt, hogy vendégül látjuk a kisfiút a mérkőzésen, de tudtam, hogy a családnak még inkább fontos lenne az együtt töltött idő, így azt gondoltam, hogy szívesen megvendégelném őket.

– Sajnálatos, hogy pont egy olyan mérkőzésen voltak kint, amelyen nem sikerült győznünk, ettől független nagyon fontos a csapatnak a társadalmi szerepvállalás és a jótékonykodás. Azt vallom, hogy aki megteheti, annak segítenie kell, mi pedig a csapattal olyan helyzetben vagyunk, hogy példát tudunk mutatni.