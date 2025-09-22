Kisvárda–Debreceni VSC: lehetett volna fordítva is!

Bárány Donát gólja döntött a Kisvárda meccsén a Fizz Liga 7. fordulójában, amikor is a DVSC látogatott a Rétközbe. A találkozó kiegyenlített képet mutatott, többnyire a mezőnyben zajlott a játék, a kapufát is eltalálták a felek, azonban a szerencse végül a Loki mellé állt.

Nagy volt a küzdelem a Kisvárda és a DVSC mérkőzésén

Fotó: kisvardafc.hu

Óvatosan kezdett a Kisvárda

– Az első félidőben még óvatosabbak voltak a csapatok – értékelte a mérkőzést a lefújást követő sajtótájékoztatón a hazaiak trénere, Gerliczki Máté. – Mi is, és a DVSC is visszazárt a labda vonala mögé. A második félidőben átvettük a kezdeményezést, folyamatosan az ellenfél térfelén játszottunk. A debreceni kontraakciókban benne volt a veszély, a gólt is egy a tizenhatos környéki labdavesztés után kaptuk. A beadás után Bárány Donát úgy is a kapunkba tudott fejelni, hogy három emberünk is ott volt rajta. Ez egyértelműen védekezési és koncentrációs hiba volt.

Szabó Szilárd és Stephen Adayilo személyeiben két újoncot is avatott a Kisvárda, sőt az osztályzatokat tekintve előbbi lett a hazai csapat legjobbja.

– Örülök, hogy bemutatkoztam az élvonalban, viszont szomorúvá tesz, hogy vereséget szenvedtünk – nyilatkozta Szabó Szilárd. – Kétszer is a kapufát találtuk el, ráadásul az egyik ilyen lövés az enyém volt. Bízom benne, hogy a továbbiakban is megkapom a bizalmat, amit jó játékkal tudok majd meghálálni.

Szabó Szilárd (7) remekül mutatkozott be

Fotó: kisvardafc.hu

– Szabó Szilárd tökéletesen megoldotta a feladatát, volt egy igencsak veszélyes lövése is – tért ki a két játékosra Gerliczki Máté. – Adayilo is megtett minden tőle telhetőt a rendelkezésére álló időben, ahogyan a többi játékosunk is, hiszen hazai pályán mindenféleképpen nyerni szerettünk volna.

A Kisvárda most először maradt szerzett gól nélkül ebben a pontvadászatban, ami joggal veti fel a kérdést, hogy vajon a támadójátékban kell a folytatásban javulni?

– Nagyon sok beadási lehetőségünk volt ezúttal is, amelyekkel nem tudtunk mit kezdeni – zárta a sajtótájékoztatót a mester. – Látható volt, hogy ezekre a szituációkra készült a Debrecen, hiszen sok emberrel védte a tizenhatoson belüli területét. Létszámban megvoltunk mi is a kapu előtt, de nem jöttek jó beadások egyik oldalról sem, többször is jobb megoldást kellett volna választanunk.