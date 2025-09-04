szeptember 4., csütörtök

Játékossors

3 órája

Kisvárdán is játszott, most a megye egyben rúgja a bőrt

Címkék#Kisvárda#Harta SE#Olekszandr Koszovscsuk

Szon.hu

Olekszandr Koszovscsuk a Harta SE játékosa lett. Az ukrán–magyar kettős állampolgárságú, 2005-ös születésű támadó 2018-ban került Kisvárdára Munkácsról, majd megfordult Felcsúton, a ZTE-nél, a Honvédnál és Kozármislenyben is. Most a Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban szereplő Harta SE játékosa lett, ahol két mérkőzésen már két gólt szerzett – számolt be róla az Öltözőn Túl.

 

