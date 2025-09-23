A parádés mozdulat a forduló legszebbje volt (videóval)

Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC szombaton döntetlent játszott idehaza a Pakssal a Fizz Liga 7. fordulójában. A találkozón a vendégek szerezték meg a vezetést a második félidő elején, a mérkőzés hajrájában aztán Edomwonyi egalizált. Ezzel a Szpari itthon tartott egy pontot, a pontszerzésben elévülhetetlen érdemeket szerzett a kapus Kovács Dániel, aki parádés védéseket mutatott be. Produkcióját a Nemzeti Sport hetesre értékelte.

Az M4 Sport szerint Kovács Dánielé (Nyíregyháza Spartaus FC) volt a hét védése Fotó: Czinege Melinda

Többek között remekül ért le Hahn tizenegy méterről leadott lövésére, majd bravúrosan szedte ki Windecker jobb alsóba tartó bombáját, aztán Horváth léc alá tartó szabadrúgásánál tornázta fölé a labdát. Legnagyobb védését azonban a 67. percben mutatta be. Osváth jobbról tekert középre, Tóth az ötösön a levegőből egyből kapura tette, Kovács pedig reflexből kiütötte a gólba tartó labdát. Az M4 Sport ezt a választotta meg a forduló legszebb védésének.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Íme Kovács Dániel a parádés reflexmozdulata