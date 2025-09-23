24 perce
A parádés mozdulat a hét legszebbje volt (videóval)
A Szpari kapusa remekül védett a Paks ellen. Kovács Dániel egyik védése az M4 Sport szerint a forduló legszebbje volt.
Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC szombaton döntetlent játszott idehaza a Pakssal a Fizz Liga 7. fordulójában. A találkozón a vendégek szerezték meg a vezetést a második félidő elején, a mérkőzés hajrájában aztán Edomwonyi egalizált. Ezzel a Szpari itthon tartott egy pontot, a pontszerzésben elévülhetetlen érdemeket szerzett a kapus Kovács Dániel, aki parádés védéseket mutatott be. Produkcióját a Nemzeti Sport hetesre értékelte.
Többek között remekül ért le Hahn tizenegy méterről leadott lövésére, majd bravúrosan szedte ki Windecker jobb alsóba tartó bombáját, aztán Horváth léc alá tartó szabadrúgásánál tornázta fölé a labdát. Legnagyobb védését azonban a 67. percben mutatta be. Osváth jobbról tekert középre, Tóth az ötösön a levegőből egyből kapura tette, Kovács pedig reflexből kiütötte a gólba tartó labdát. Az M4 Sport ezt a választotta meg a forduló legszebb védésének.
Íme Kovács Dániel a parádés reflexmozdulata
