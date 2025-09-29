A fiatal nyíregyházi atléta nemzetközi mezőnyben is bizonyított

Kovács Lili Anita ismét kitett magáért. Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája a közelmúltban Budapesten megrendezett U16-os országos atlétikai bajnokságon 300 méteres síkfutásban a 3. helyet szerezte meg, a 300 méteres gátfutásban viszont már nem talált legyőzőre. Megjavította az egyéni csúcsát, így országos bajnok lett. Hétvégén nemzetközi mezőnyben is bizonyított.

Kovács Lili Anita ezüstérmes Kaposváron

A hétvégén Kaposváron rendezték a közép-európai utánpótlás válogatott viadalt, amelyen a térség legjobb serdülőkorú és fiatalabb atlétái álltak rajthoz. A magyar válogatott színeiben indult Kovács Lili Anita, a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője, aki a 300 méteres gátfutásban ért el kiemelkedő eredményt. Lili 43.81 másodperces idővel a második helyen végzett, így ezüstérmet szerzett Magyarországnak – számolt be róla a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook-oldalán.