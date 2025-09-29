szeptember 29., hétfő

Atlétika

1 órája

A fiatal nyíregyházi atléta nemzetközi mezőnyben is bizonyított

Hétvégén Kaposváron rendezték a közép-európai utánpótlás válogatott viadalt. A megméretésen Kovács Lili Anita ezüstérmet nyert.

Szon.hu

Kovács Lili Anita ismét kitett magáért. Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája a közelmúltban Budapesten megrendezett U16-os országos atlétikai bajnokságon 300 méteres síkfutásban a 3. helyet szerezte meg, a 300 méteres gátfutásban viszont már nem talált legyőzőre. Megjavította az egyéni csúcsát, így országos bajnok lett. Hétvégén nemzetközi mezőnyben is bizonyított.

Kovács Lili Anita
Kovács Lili Anita ezüstérmet szerzett Magyarországnak

Kovács Lili Anita ezüstérmes Kaposváron

A hétvégén Kaposváron rendezték a közép-európai utánpótlás válogatott viadalt, amelyen a térség legjobb serdülőkorú és fiatalabb atlétái álltak rajthoz. A magyar válogatott színeiben indult Kovács Lili Anita, a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője, aki a 300 méteres gátfutásban ért el kiemelkedő eredményt. Lili 43.81 másodperces idővel a második helyen végzett, így ezüstérmet szerzett Magyarországnak – számolt be róla a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook-oldalán.

 

