4 órája
Miló mester tanítványai Fóton brillíroztak
A Tai Qi Boxing SE versenyzői alaposan kitettek magukért. A fóti kungfu országos bajnokságon több érmet is nyertek.
A szombaton Fóton rendezett Kungfu országos bajnokságon formagyakorlat kategóriában léptek küzdőtérre és szerepeltek sikerrel Miló András nagymester tanítványai a Tai Qi Boxing SE versenyzői.
Tai Qi Boxing SE versenyzőinek eredményei a kungfu országos bajnokságon
Szécsi Nándor Pál, Tradicionális Pusztakezes Belső erő ifjúsági fiú : 1. hely
Krisztián Benedek, Tradicionális Pusztakezes Belső erő, serdülő fiú: 2. hely
Szécsi Dorottya, Tradicionális Pusztakezes Belső erő ifjúsági lány 2. hely
Ifj. Rimaszombati András, Tradicionális Pusztakezes Belső erő felnőtt férfi: 3. hely
