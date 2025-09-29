szeptember 29., hétfő

Kungfu

4 órája

Miló mester tanítványai Fóton brillíroztak

A Tai Qi Boxing SE versenyzői alaposan kitettek magukért. A fóti kungfu országos bajnokságon több érmet is nyertek.

Szon.hu

A szombaton Fóton rendezett Kungfu országos bajnokságon formagyakorlat kategóriában léptek küzdőtérre és szerepeltek sikerrel Miló András nagymester tanítványai a Tai Qi Boxing SE versenyzői.

kungfu
A Tai Qi Boxing SE versenyzői eredményesen szerepeltek a kungfu országos bajnokságon

 Tai Qi Boxing SE versenyzőinek eredményei a kungfu országos bajnokságon

Szécsi Nándor Pál, Tradicionális Pusztakezes Belső erő ifjúsági fiú : 1. hely

Krisztián Benedek, Tradicionális Pusztakezes Belső erő, serdülő fiú: 2. hely

Szécsi Nándor Pál , Tradicionális Pusztakezes Belső erő ifjúsági fiú : 1. hely

Szécsi Dorottya, Tradicionális Pusztakezes Belső erő ifjúsági lány 2. hely

Ifj. Rimaszombati András, Tradicionális Pusztakezes Belső erő felnőtt férfi: 3. hely

 

