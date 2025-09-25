1 órája
Méltó bosszú! Kijutott az Eb-re a futsalválogatott
Hatalmas csatában 2–2-es döntetlent játszott Craiovában a románokkal az Eb-pótselejtező visszavágóján a futsalválogatott. A magyar csapat ezzel kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra!
A múlt heti, debreceni 3–2-es győzelem után nehéz mérkőzés várt Craiovában Sergio Mullor szövetségi kapitány csapatára, az Európa-bajnoki részvétel kiharcolásához ugyanis legalább döntetlenre volt szükség a pótselejtező visszavágóján. A magyarok az első meccs után két játékossal kiegészültek, hiszen Rutai Balázs és Szalmás Zoltán is visszatért eltiltásából, Pál Patrikot azonban egy izomsérülés miatt elveszítette a csapat. Ezúttal az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatának három futsallosa volt érdekelt, nevezetesen Alasztics Marcell és Rafinha a vendég, míg Hadnagy István a hazai oldalon, na meg Lovas Norbert vezetőedző, aki az M4Sport studiójában követte végig a találkozót.
Ellenséges hangulat fogadta a magyar csapatot
A craiovai Sala Polivalenta teljesen megtelt a visszavágóra, több mint 4000 román szurkoló biztatta a vendéglátót!
Meglehetősen ellenséges hangulat fogadta a magyar válogatottat, ennek ellenére a mieink kezdték veszélyesebben a mérkőzést, Rutai szabadrúgásból lőtt kapufát, de a hazaiak kapusának, Tonitának is kellett védenie néhányat. Románia azonban az 5. percben megszerezte a vezetést, Hadnagy passzából Nastai volt eredményes. Nem sokkal később a hazai szurkolók egy része befutott a pályára és összeverekedett egymással és a rohamrendőrökkel, pirotechnikai eszközök is működésbe léptek, a játékvezetők pedig félbeszakították a találkozót, a két csapat bevonult az öltözőbe.
Botrány a román-magyar futsalmeccsen, kardnak látszó tárggyal futottak a nyíregyházi játékosok felé (Videóval)
Végül több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a meccs. Méghozzá magyar helyzettel, Nagy Imre lövésénél Tonita a kapufa segítségével mentett. A 8. percben kiegyenlített a válogatott, a végig kiválóan játszó Rafinha passzából Rábl János vette be a kaput. Mindkét csapatnak összegyűlt a hat szabálytalansága, de míg a mieink kisbüntetőjét kivédte a hazai kapus, addig Daniel Araujo gólt szerzett 10 méterről. A találkozó ezen szakaszában rohanós lett a mérkőzés, mindkét csapat megpróbált gyorsan a kapu elé kerülni a megszerzett labdákból. A félidő utolsó perceiben a románok valamivel többet támadtak, de a magyar válogatottnak voltak nagyobb lehetőségei, sajnos egyiket sem sikerült kihasználni, így egygólos hátrányban zárta a csapat a játékrészt, összesítésben 4–4 volt az állás a párharc utolsó 20 perce előtt.
A második félidőben visszavettek a tempóból a csapatok, a stabil védekezés felülírt mindent, így kevesebb helyzet volt, egyes periódusokban a hazaiak, máskor a mieink játszottak némi fölényben. A kapusok nagyszerűen tették a dolgukat, Tonita is sok bravúrt bemutatott, de Alasztics Marcellnek is volt egy-két hatalmas védése.
Öt perccel a vége előtt összegyűlt a magyar csapat ötödik szabálytalansága, de a hátralévő időben fegyelmezetten védekezett az egylet, ha pedig kellett, Alasztics volt a helyén. Alig több mint egy perc volt hátra, amikor megszületett a második magyar gól, Büki Baltazár egyenlített, ezzel pedig már a mieink álltak továbbjutásra! A románok azonnal lehozták a kapusukat, de hiába támadták emberelőnyben végig az utolsó másodperceket, gólra már nem futotta az erejükből.
A magyar válogatott a 2–2-es döntetlennel 5–4-re megnyerte a párharcot, ezzel kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra!
Románia-Magyarország 2–2 (2–1)
Magyarország: Alasztics Marcell - Rábl János, Rafinha, Nagy Imre, Büki Baltazár. Cserék: Faragó Ádám, Bencsik Roland, Fekete Márk, Hadházi Sándor, Kajtár Mátyás, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán. Vezetőedző: Sergio Mullor.
Gól: Nastai (5.), Araujo (15. – tízméteresből), ill Rábl (8.), Büki (38.).
