Méltó bosszú! Kijutott az Eb-re a futsalválogatott

A múlt heti, debreceni 3–2-es győzelem után nehéz mérkőzés várt Craiovában Sergio Mullor szövetségi kapitány csapatára, az Európa-bajnoki részvétel kiharcolásához ugyanis legalább döntetlenre volt szükség a pótselejtező visszavágóján. A magyarok az első meccs után két játékossal kiegészültek, hiszen Rutai Balázs és Szalmás Zoltán is visszatért eltiltásából, Pál Patrikot azonban egy izomsérülés miatt elveszítette a csapat. Ezúttal az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatának három futsallosa volt érdekelt, nevezetesen Alasztics Marcell és Rafinha a vendég, míg Hadnagy István a hazai oldalon, na meg Lovas Norbert vezetőedző, aki az M4Sport studiójában követte végig a találkozót.

A Studió játékosa Rafinha (5) ezúttal is a magyar válogatott egyik legjobbja volt

Fotó: mlsz.hu

Ellenséges hangulat fogadta a magyar csapatot

A craiovai Sala Polivalenta teljesen megtelt a visszavágóra, több mint 4000 román szurkoló biztatta a vendéglátót!

Meglehetősen ellenséges hangulat fogadta a magyar válogatottat, ennek ellenére a mieink kezdték veszélyesebben a mérkőzést, Rutai szabadrúgásból lőtt kapufát, de a hazaiak kapusának, Tonitának is kellett védenie néhányat. Románia azonban az 5. percben megszerezte a vezetést, Hadnagy passzából Nastai volt eredményes. Nem sokkal később a hazai szurkolók egy része befutott a pályára és összeverekedett egymással és a rohamrendőrökkel, pirotechnikai eszközök is működésbe léptek, a játékvezetők pedig félbeszakították a találkozót, a két csapat bevonult az öltözőbe.