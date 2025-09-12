szeptember 12., péntek

Labdarúgás

2 órája

Kelenföldet venné be a Tarpa a Magyar Kupában

Címkék#Tarpa SC#Kelen SC#Magyar Kupa#MOL Magyar Kupa#Vásárosnamény

Motiváltan várja a csapat a szombati mérkőzést. A Tarpa nem titkolt célja, hogy NB I-es csapattal játsszon a Magyar Kupa további küzdelmeiben.

Kerecsen József

A hétvégén folytatódik a MOL Magyar Kupa 2025/2026-os kiírása, vármegyénkből pedig négy csapat várja a 3. forduló küzdelmeit. A Vásárosnamény és a Tarpa már az 1. körben érdekelt volt, előbbi a Tállya, majd a Mátészalka legyőzésével jutott tovább, míg az NB III.-as egylet előbb a Tiszaújvárost, majd a Sényőt búcsúztatta. Gál Richárdék számára igen kedvezően alakult a sorsolás, hiszen a BLSZ I. osztályában érdekelt Kelen SC-hez utazhatnak.

A Tarpa a Kelen SC-hez látogat a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában.
A Tarpa motiváltan és felkészülten várja a MOL Magyar Kupa 3. körét
Fotó: DEAC/Derencsényi István.

Vlacseszlav Jeremejev, a Tarpa SC vezetőedzője világosan fogalmazott, milyen céllal vág neki az együttes a fővárosi kalandnak.

– A játékosok készen állnak és várják már a mérkőzést. Szeretjük a Magyar Kupa-meccseket és szeretnénk még tovább menetelni. A hosszú út ellenére célunk csakis a továbbjutás. Szeretnénk már egy NB I.-es csapattal is játszani, ehhez pedig a következő lépés a vasárnapi mérkőzés megnyerése.

A mérkőzés vasárnap 15.00-tól kezdődik, amely után nem sokkal, 18.45-től az is kiderül, továbbjutás esetén mely csapat lesz a Tarpa ellenfele a 4. fordulóban.

MOL Magyar Kupa | 3. forduló

Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa (NB III.). Kezdés: vasárnap, 15.00.

 

