Kelenföldet venné be a Tarpa a Magyar Kupában

A hétvégén folytatódik a MOL Magyar Kupa 2025/2026-os kiírása, vármegyénkből pedig négy csapat várja a 3. forduló küzdelmeit. A Vásárosnamény és a Tarpa már az 1. körben érdekelt volt, előbbi a Tállya, majd a Mátészalka legyőzésével jutott tovább, míg az NB III.-as egylet előbb a Tiszaújvárost, majd a Sényőt búcsúztatta. Gál Richárdék számára igen kedvezően alakult a sorsolás, hiszen a BLSZ I. osztályában érdekelt Kelen SC-hez utazhatnak.

A Tarpa motiváltan és felkészülten várja a MOL Magyar Kupa 3. körét

Fotó: DEAC/Derencsényi István.

Vlacseszlav Jeremejev, a Tarpa SC vezetőedzője világosan fogalmazott, milyen céllal vág neki az együttes a fővárosi kalandnak.

– A játékosok készen állnak és várják már a mérkőzést. Szeretjük a Magyar Kupa-meccseket és szeretnénk még tovább menetelni. A hosszú út ellenére célunk csakis a továbbjutás. Szeretnénk már egy NB I.-es csapattal is játszani, ehhez pedig a következő lépés a vasárnapi mérkőzés megnyerése.

A mérkőzés vasárnap 15.00-tól kezdődik, amely után nem sokkal, 18.45-től az is kiderül, továbbjutás esetén mely csapat lesz a Tarpa ellenfele a 4. fordulóban.