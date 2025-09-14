1 órája
A Tarpának sem sikerült
Azok után, hogy szombaton a Nyíregyháza Spartacus FC, a Kisvárda Master Good FC és a Vásárosnamény is búcsúzott a MOL Magyar Kupa küzdelmeitől, vasárnap délután az NB III-as Tarpa SC-re várt, hogy megmentse a vármegye becsületét a sorozatban. Vlacseszlav Jeremejev együttese a BLSZ I. osztályban szereplő Kelen SC vendége volt, a beregiek tehát esélyesként léptek pályára. A papírforma azonban borult, a fővárosiak kétszer is vezetést szereztek, sőt emberelőnybe kerültek. A 90. percben a csapatkapitány Gál Richárd kiegyenlített, majd a kétszer tizenöt perces hosszabbításban nem született döntés. A tizenegyespárbajban aztán a Kelen SC koncentrált jobban, így a Tarpa is kiesett a kupasorozatból.
MOL Magyar Kupa | 3. forduló
Kelen SC–Tarpa SC 2–2 (1–0) – tizenegyesekkel: 4–2
Budapest, v.: Drabon.
Kelen SC: Czerula, – Mousavi (Soóky), Balajthy (Sperka), Benkő, Tóth, Adi (Szogolovszkij), Meszlényi, Orlai, Vincze, Kádár, Elek. Edző: Simon Ákos.
Tarpa SC: Hapon, – Gál, Prihoda (Rusinkó), Kolesnyik, Herman, Maksajev (Kucsinszki), Shved, Kamisanov, Mihalcsuk (Boldizsár), Stratan (Makszimenkó), Lovincsuk. Edző: Vlacseszlav Jeremejev.
Gól: Tóth, Orlai, illetve Kucsinszki, Gál.