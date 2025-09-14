A Tarpának sem sikerült

Azok után, hogy szombaton a Nyíregyháza Spartacus FC, a Kisvárda Master Good FC és a Vásárosnamény is búcsúzott a MOL Magyar Kupa küzdelmeitől, vasárnap délután az NB III-as Tarpa SC-re várt, hogy megmentse a vármegye becsületét a sorozatban. Vlacseszlav Jeremejev együttese a BLSZ I. osztályban szereplő Kelen SC vendége volt, a beregiek tehát esélyesként léptek pályára. A papírforma azonban borult, a fővárosiak kétszer is vezetést szereztek, sőt emberelőnybe kerültek. A 90. percben a csapatkapitány Gál Richárd kiegyenlített, majd a kétszer tizenöt perces hosszabbításban nem született döntés. A tizenegyespárbajban aztán a Kelen SC koncentrált jobban, így a Tarpa is kiesett a kupasorozatból.

A Tarpa SC sem jutott be a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé

Fotó: archív fotó: mlsz.hu