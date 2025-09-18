Futsal Eb-pótselejtező: minden magyar egészséges, de Rutai és Szalmás sem játszhat

Mint ismert, kulcsfontosságú párharc vár a magyar futsalválogatottra, amely szeptember 18-án, azaz ma Romániát fogadja Debrecenben, míg a visszavágót jövő héten szerdán rendezik. Ahogyan arról már beszámoltunk, a párharcban az A'Studió Futsal Nyíregyháza négy játékosa lesz érdekelt: Alasztics Marcell, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid a magyar, míg Hadnagy István a román nemzeti csapatban léphet pályára. A magyar szövetség honlapja szerint Pál Patrik kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, Faragó Ádám pedig korábbi sérülése után még nem volt százszázalékosan terhelhető, de a keddi edzésen már mindketten teljesértékű munkát végeztek.

Alasztics Marcell a magyar, míg Hadnagy István a román csapatot erősíti

Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Hasonló képességekkel bír a magyar és a román csapat is

Bár Rutai és Szalmás két sárga lapja miatt nem léphet pályára a 20 órakor kezdődő meccsen a debreceni Főnix Arénában, a jövő szerdai, craiovai visszavágón rájuk is számíthat Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány.

– Miután két hasonló képességű csapat áll majd szemben egymással, rengeteg múlhat az aprónak tűnő részleteken, például, hogy milyen megoldást választunk egy-egy helyzet végén, kellően higgadtak leszünk-e a kulcsszituációkban – nyilatkozta az MTI-nek a spanyol szakvezető.

Hozzátette, alaposan elemezték a román válogatottat, tudják, mire számíthatnak, és mire kell kiemelt figyelmet fordítaniuk a meccseken.

– A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, és a fegyelmezett játék mellett megfelelő önbizalommal álljunk a mérkőzésekhez. Ha ez meglesz, kiharcolhatjuk az Európa-bajnoki részvételt – vélekedett a kapitány.