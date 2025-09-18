szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

6 órája

Futsal Eb-pótselejtező: minden magyar egészséges, de Rutai és Szalmás sem játszhat

Címkék#futsal#Alasztics Marcell#Hadnagy István

A Románia elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre készülő magyar futsalválogatott minden játékosa egészséges, de Rutai Balázs és Szalmás Zoltán eltiltás miatt nem játszhat a párharc első mérkőzésén.

Mihály Norbert

Mint ismert, kulcsfontosságú párharc vár a magyar futsalválogatottra, amely szeptember 18-án, azaz ma Romániát fogadja Debrecenben, míg a visszavágót jövő héten szerdán rendezik. Ahogyan arról már beszámoltunk, a párharcban az A'Studió Futsal Nyíregyháza négy játékosa lesz érdekelt: Alasztics Marcell, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid a magyar, míg Hadnagy István a román nemzeti csapatban léphet pályára. A magyar szövetség honlapja szerint Pál Patrik kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, Faragó Ádám pedig korábbi sérülése után még nem volt százszázalékosan terhelhető, de a keddi edzésen már mindketten teljesértékű munkát végeztek.

magyar
Alasztics Marcell a magyar, míg Hadnagy István a román csapatot erősíti
Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Hasonló képességekkel bír a magyar és a román csapat is

Bár Rutai és Szalmás két sárga lapja miatt nem léphet pályára a 20 órakor kezdődő meccsen a debreceni Főnix Arénában, a jövő szerdai, craiovai visszavágón rájuk is számíthat Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány.

– Miután két hasonló képességű csapat áll majd szemben egymással, rengeteg múlhat az aprónak tűnő részleteken, például, hogy milyen megoldást választunk egy-egy helyzet végén, kellően higgadtak leszünk-e a kulcsszituációkban – nyilatkozta az MTI-nek a spanyol szakvezető.

Hozzátette, alaposan elemezték a román válogatottat, tudják, mire számíthatnak, és mire kell kiemelt figyelmet fordítaniuk a meccseken.

– A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, és a fegyelmezett játék mellett megfelelő önbizalommal álljunk a mérkőzésekhez. Ha ez meglesz, kiharcolhatjuk az Európa-bajnoki részvételt – vélekedett a kapitány.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu