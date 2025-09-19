Rafinha gólt lőtt, Alasztics parádézott a románok ellen

A magyar válogatott csütörtök este Debrecenben 3–2-re legyőzte Romániát a futsal Európa-bajnokság pótselejtezőjének első mérkőzésén. A hazai nemzeti csapatot három- , a vendég gárdát egy nyíregyházi játékos erősítette. A visszavágót jövő szerdán - magyar idő szerint - 18.30-tól játsszák Craiovában. A párharc győztese kijut a január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában sorra kerülő kontinenstornára.

Rafinha Románia ellen szerezte meg negyedik gólját a magyar válogatottban, találata még sokat érhet a későbbiekben.

Fotó: futsal.mlsz.hu

A magyar válogatott minden játékosa egészséges volt, de Rutai Balázs és Szalmás Zoltán sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott, és a kapus Kinics Bálint sem szerepelt a keretben. A vendégektől Iszlai Richárd és Bálint Andor hiányzott.

Kiváló hangulatban és remek iramban kezdődött a mérkőzés, a csapatok eleinte távoli és közép-távoli lövésekkel próbálkoztak. Az első igazán nagy helyzetet a hetedik percben láthatta a közönség, az A'Studió Futsal Nyíregyháza honosított brazilja, Rafinha lövését Toni Tonita védte. A tizedik percben Pál Patrik a kapufát találta telibe, kisvártatva pedig időt kért Kacsó Endre, a románok szövetségi kapitánya, mert a házigazdák egyre nagyobb fölényben futballoztak.

A folytatásban a csapatkapitány Rábl János bombázott a kapu mellé, majd egy alkalommal Tonita elhagyta a kapuját, elveszítette a labdát, de a magyarok ezt nem tudták kihasználni. A 15. percben a nyáron Nyíregyházára szerződő kapus, Alasztics Marcell lövését Tonita csak a kapufa segítségével tudta hárítani. Mindkét csapat keményen, hatékonyan védekezett, de hiába volt 26 magyar kapura lövés és csak tíz román az első félidőben, gól nem született.

Pontrúgások után szerezte góljait a magyar válogatott

A szünet után is támadásban maradt a magyar válogatott, és a 22. percben megszerezte a vezetést: Rábl sarokrúgását követően Rafinha távolról bombázott a kapuba, úgy, hogy a labda megpattant Sergiu-David Gavrila lábán is. A hazaiak nagy fölénye ellenére egyenlítettek a románok, a góljuk kísértetiesen hasonlított a magyar találatra: Robert Crisan bombája Suscsák Máté lábáról pattant a hálóba.