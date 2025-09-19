szeptember 19., péntek

Futsal

3 órája

Rafinha gólt lőtt, Alasztics parádézott a románok ellen

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Rafinha#Alasztics Marcell#Románia

Öt gólt láthatott a nagyérdemű a debreceni Főnix Arénában. A magyar válogatott egy gólos előnnyel várhatja a visszavágót.

Kerecsen József

A magyar válogatott csütörtök este Debrecenben 3–2-re legyőzte Romániát a futsal Európa-bajnokság pótselejtezőjének első mérkőzésén. A hazai nemzeti csapatot három- , a vendég gárdát egy nyíregyházi játékos erősítette. A visszavágót jövő szerdán - magyar idő szerint - 18.30-tól játsszák Craiovában. A párharc győztese kijut a január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában sorra kerülő kontinenstornára.

A magyar válogatott 4–2-re győzte le Románia csapatát Debrecenben az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén.
Rafinha Románia ellen szerezte meg negyedik gólját a magyar válogatottban, találata még sokat érhet a későbbiekben.
Fotó: futsal.mlsz.hu

A magyar válogatott minden játékosa egészséges volt, de Rutai Balázs és Szalmás Zoltán sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott, és a kapus Kinics Bálint sem szerepelt a keretben. A vendégektől Iszlai Richárd és Bálint Andor hiányzott. 
Kiváló hangulatban és remek iramban kezdődött a mérkőzés, a csapatok eleinte távoli és közép-távoli lövésekkel próbálkoztak. Az első igazán nagy helyzetet a hetedik percben láthatta a közönség, az A'Studió Futsal Nyíregyháza honosított brazilja, Rafinha lövését Toni Tonita védte. A tizedik percben Pál Patrik a kapufát találta telibe, kisvártatva pedig időt kért Kacsó Endre, a románok szövetségi kapitánya, mert a házigazdák egyre nagyobb fölényben futballoztak.

A folytatásban a csapatkapitány Rábl János bombázott a kapu mellé, majd egy alkalommal Tonita elhagyta a kapuját, elveszítette a labdát, de a magyarok ezt nem tudták kihasználni. A 15. percben a nyáron Nyíregyházára szerződő kapus, Alasztics Marcell lövését Tonita csak a kapufa segítségével tudta hárítani. Mindkét csapat keményen, hatékonyan védekezett, de hiába volt 26 magyar kapura lövés és csak tíz román az első félidőben, gól nem született.

Pontrúgások után szerezte góljait a magyar válogatott

A szünet után is támadásban maradt a magyar válogatott, és a 22. percben megszerezte a vezetést: Rábl sarokrúgását követően Rafinha távolról bombázott a kapuba, úgy, hogy a labda megpattant Sergiu-David Gavrila lábán is. A hazaiak nagy fölénye ellenére egyenlítettek a románok, a góljuk kísértetiesen hasonlított a magyar találatra: Robert Crisan bombája Suscsák Máté lábáról pattant a hálóba.

Nem kellett sokat várni a házigazdák újabb találatára: Rábl oldalberúgása után Büki Baltazár közvetlen közelről lőtt a hálóba. Ezt követően törekedtek az egyenlítésre a vendégek, de egyrészt Alasztics Marcell kiválóan védett, másrészt továbbra is a magyaroknak volt több és veszélyesebb helyzetük. A 38. percben Szabó Lajos passzát Hadházi Sándor közelről úgy passzolta a kapuba, hogy a labda ezúttal Daniel Araujo lábán pattant meg.

A románok létszámfölényes támadójátékra váltottak, és ez nagyon gyorsan gólt eredményezett: a 39. percben Gavrila talált be. Sergio Mullor Cabrera, a magyarok szövetségi kapitánya az utolsó percben ismét időt kért, de a 3–2-es eredmény már nem változott. Sokatmondó statisztikai adat, hogy a kapura lövések száma végül 56-26 volt a magyarok javára. A visszavágót jövő hét szerdán Craiovában rendezik.

Futsal: Európa-bajnoki pótselejtező | 1. mérkőzés

Magyarország–Románia 3–2 (0–0)

Debrecen, 4200 néző, v.: Jelic, Babic, Dzeko (horvátok)

  • Magyarország: Alasztics, – Rafinha, Rábl, Kajtár, Büki. Csere: Hadházi, Vatamaniuc-Bartha, Fekete, Nagy I., Bencsik, Pál, Suscsák, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor.
  • Románia: Tonita, – Miklós T., Gavrila, Kanyó, Hadnagy. Csere: Chertes, Toader, Panzaru, Dudau, Crisan, Daniel Araujo, Nastai, Craciun. Szövetségi kapitány: Kacsó Endre.
  • Gól: Rafinha (22.), Büki (32.), Hadházi (38.), illetve Crisan (30.), Gavrila (39).

A mérkőzés gólösszefoglalója:

 

