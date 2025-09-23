Jön a románok elleni visszavágó, Lovas Norbert szerint ez kell az Eb-kijutáshoz (videó)

Nem okozott csalódást a múlt csütörtökön Debrecenben rendezett Magyarország–Románia futsal Európa-bajnoki pótselejtező első összecsapása. A fantasztikus hangulatot a Carpathian Brigade rigmusai alapozták meg és a játéktéren is színvonalas” előadást" láthatott a közönség. A gól nélküli első félidő után ötször is megrezdült a háló, 3–2 lett a végeredmény, így a magyar válogatott előnnyel utazik a visszavágóra.

Előnyben a magyar válogatott, amelyben Rafinha érdemei elvitathatatlanok.

A magyar válogatott és a mérkőzés első gólját az A'Studió Futsal Nyíregyháza játékosa, Rafinha szerezte, bombaerős lövése megpattant egy román lábon, így került a kapuba. A vendégek szintén egy megpattanó kísérlettel egyenlítettek, percekkel később azonban a mieink egy újabb pontrúgás után újra vezetéshez jutottak, Büki Baltazár talált be. Jött aztán a harmadik gól is, Hadházi és Szabó háromszögelése után előbbi kotorta be a labdát. Nem ez lett azonban a végeredmény, a románok azonnal gólra váltották az öt a négy elleni játékot.

A találkozón összesen négy nyíregyházi játékos kapott szerepet, elsőként az ő teljesítményükről kérdezte portálunk Lovas Norbertet, az A'Studió Futsal Nyíregyháza vezetőedzőjét.

– Abszolút meg voltam velük elégedve, Dave (Vatamaniuc-Bartha Dávid) jól tette a dolgát, nagyon örültem Rafa (Rafinha) góljának, nagyon érett már, kiválóan játszott az egész meccsen. Marci (Alasztics Marcell) folyamatosan irányította a védelmet, és döntő pillanatokban hárított. A túloldalon Hadnagy Istit sokáig jól semlegesítették, de a végén azért megvillant, azzal a gyönyörű gólpasszal újra helyzetbe hozta a román válogatottat.

Lovas Norbert szerint nem szabad túl defenzíven játszania Magyarországnak

Bátor játék kell a magyar válogatottól

Egy biztos: a magyar válogatott dolgát egész biztosan nem könnyíti meg, hogy a döntő összecsapást mintegy 650 kilométeres utazás előzi meg, a visszavágót ugyanis Craiova városában rendezik. A nagy távolság ellenére Lovas Norbert szerint nem lenne szerencsés, ha Sergio Mullor együttese az egy gólos előnyt védve lépne pályára idegenben.

– Bátran kell játszanunk, ugyanúgy, ahogyan tettünk azt Debrecenben, a Főnix Arénában. Ha pályára visszük a saját stílusunkat, akaratban és motivációban rendben leszünk, akkor mindenképpen jó esélyeink vannak az Eb-kijutásra. Természetesen egy ilyen meccsen dönthetnek nüanszok, így jó lenne, ha a szerencse is mellénk állna. A magyar válogatott kerete erősebb, mint a román, de szükség lesz a jó egyéni teljesítményekre kapusposzttól egészen a centerig, ezzel az első mérkőzésen nem is volt gond.

A románok eddig négyszer (2007, 2012, 2014, 2018), míg a magyarok háromszor (2005, 2010, 2016) szerepeltek futsal Európa-bajnokságon, válogatottunk tíz éve épp a románokat ejtette ki drámai körülmények között Debrecenben. A visszavágót szerdán magyar idő szerint 18.30-tól játsszák.

