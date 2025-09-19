Ez döntött a magyarok javára Lovas Norbert szerint (videó)

Mint arról portálunk is beszámolt a magyar válogatott csütörtök este 3–2-re legyőzte Románia együttesét a futsal Európa-bajnokság pótselejtezőjének első mérkőzésén. A nemzeti csapat nyitógólját az A'Studió Futsal Nyíregyháza játékosa, Rafinha szerezte, de jó játékot mutatott sárga lapjáig Vatamaniuc-Bartha Dávid is, Alasztics Marcell több nagy védést is bemutatott, Hadnagy István pedig a románok második góljában szerzett elévülhetetlen érdemeket. Lovas Norbert, a nyíregyházi együttes vezetőedzője az M4 Sport stúdiójából követte az eseményeket, majd a lefújás után ő elemezte a látottakat.

Lovas Norbert szerint kulcsfontosságú volt, hogy a pontrúgásokat jól játszotta le a magyar válogatott.

Fotó: futsal.mlsz.hu

– A célt teljesítettük, fontos volt, hogy előnnyel utazzunk a visszavágóra. Nagyon jó magyar csapatot láthattunk, mindenki odatette magát, akik csereként pályára léptek, hozzá tudtak tenni a játékhoz. Csak egy gólos az előny, de képesnek tartom arra a csapatot, hogy megtartsa ezt vagy adott esetben, hogy Romániában is győzzünk – mondta Lovas Norbert, aki tíz éve játékosként volt részese a Románia elleni sikernek.

56-szor kísérletezett a magyar válogatott

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza vezetőedzője szerint a pontrúgások billentették a mérleg nyelvét a magyar válogatott javára.

– Már az első félidőben veszélyesek voltunk, a másodikban pedig ezekből jöttek a gólok. A szerencsével sem álltunk hadilábon 1-2 esetben, de a legfontosabb, hogy jó szellemben, jól játszottunk. Ha 2–1-es vezetésnél hamarabb rúgjuk rá a harmadik gólt, akkor lehetett volna másabb, de én nagyon büszke vagyok a játékosokra és mindenkire, egy ilyen meccset megnyerni nem kis dolog. Ez a mérkőzés egy kiváló alap és ehhez kell még rátenni egy lapáttal a visszavágón, ellenkező esetben nagyon nehéz dolgunk lesz. Az, hogy 56 gólszerzési kísérlete volt a magyar válogatottnak, sokatmondó, ez most három gólt eredményezett, reméljük kint még többet fog.