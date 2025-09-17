Ezen múlhat a Nyíregyháza válogatott kapusa szerint a magyar-román párharc

A román válogatott nyíregyházi játékosa, Hadnagy István után az A'Studió magyar válogatott kapusa, Alasztics Marcell is elmondta érzéseit a csütörtök esti Magyarország–Románia Európa-bajnoki pótselejtező kapcsán. Komoly várakozás előzi meg az összecsapást, éppen ezért nagy lelkesedéssel és koncentrációval készül a nemzeti együttes a debreceni első mérkőzésre.

Alasztics Marcell szerint kulcsfontosságú lesz az odavágó eredménye a Magyarország–Románia párharcban.

Fotó: Kohut Arpad

– Halljuk az értesüléseket, hogy várhatóan sokan lesznek a mérkőzésen, reméljük, tényleg minél többen eljönnek szurkolni nekünk – kezdte portálunk megkeresésére Alasztics Marcell, aki nyáron a Szombathelyről szerződött az A'Studió Futsal Nyíregyháza gárdájához.