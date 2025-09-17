szeptember 17., szerda

Futsal

2 órája

Ezen múlhat a Nyíregyháza válogatott kapusa szerint a magyar-román párharc

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Alasztics Marcell#Hadnagy István#Románia#Magyarország

Alasztics Marcell szerint fontos, hogy kialakítsanak előnyt az odavágón. A Magyarország–Románia Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzését csütörtök este rendezik a debreceni Főnix Arénában.

Kerecsen József

A román válogatott nyíregyházi játékosa, Hadnagy István után az A'Studió magyar válogatott kapusa, Alasztics Marcell is elmondta érzéseit a csütörtök esti Magyarország–Románia Európa-bajnoki pótselejtező kapcsán. Komoly várakozás előzi meg az összecsapást, éppen ezért nagy lelkesedéssel és koncentrációval készül a nemzeti együttes a debreceni első mérkőzésre.

Csütörtökön Magyarország–Románia Európa-bajnoki pótselejtezőt rendeznek Debrecenben.
Alasztics Marcell szerint kulcsfontosságú lesz az odavágó eredménye a Magyarország–Románia párharcban.
Fotó: Kohut Arpad

– Halljuk az értesüléseket, hogy várhatóan sokan lesznek a mérkőzésen, reméljük, tényleg minél többen eljönnek szurkolni nekünk – kezdte portálunk megkeresésére Alasztics Marcell, aki nyáron a Szombathelyről szerződött az A'Studió Futsal Nyíregyháza gárdájához.

Sok múlik majd a hangulaton, de főként amiatt kedvezhet nekünk a hazai kezdés, mert amennyiben az első meccsen el tudunk érni egy jó eredményt, az ellenfelünkön lesz a nyomás, amit képesek vagyunk meglovagolni. Ugyanakkor a román szövetségi kapitánnyal is egyetértek abban, hogy épp a futsalban kevésbé van jelentősége a hazai pályának, annyira dinamikus, gyorsan változó sportágról van szó. Ettől függetlenül azért a nyomásgyakorlás miatt nekünk nagyon fontos, hogy előnnyel menjünk a visszavágóra.

Ami a román válogatottat illeti, a szakmai stábnak csekély a merítési lehetősége, nagyjából három hazai klubból áll össze a keret, ami három-négy éve szinte változatlan. Ez számukra előny, de adott esetben akár hátrány is lehet, hiszen a magyar nemzeti együttes számára könnyebben elemezhető ellenfélről van szó.

– Kétféle sorral játszik a román válogatott, az egyikben centerjátékot alkalmaznak, a másikban egy mobilisebb rendszert visznek a pályára. Biztosan ők is felkészülnek belőlünk, de az első mérkőzésen nem lehet más a tervünk, mint hogy mi irányítsuk a játékot, ha megnézzük a keretünket, mi is képesek vagyunk több szisztémában játszani, elég mély és minőségi a keretünk ahhoz, hogy domináljuk az odavágót – vélekedett Alasztics Marcell. 

A románok eddig négyszer (2007, 2012, 2014, 2018), míg a magyarok háromszor (2005, 2010, 2016) szerepeltek kontinensviadalon, válogatottunk tíz éve épp a románokat ejtette ki drámai körülmények között Debrecenben.

Futsal: Európa-bajnoki pótselejtező | 1. mérkőzés

Magyarország–Románia (kezdés: csütörtök, 20.30)

Debrecen, Főnix Aréna.

 

