Európa-bajnoki pótselejtező Debrecenben

1 órája

Magyarország–Románia: szíven ütötte a Nyíregyháza játékosát, hogy a magyarok ellen kell játszani

Közel egyenlő esélyeket lát a párharc előtt az A'Studió Futsal Nyíregyháza román válogatott játékosa, Hadnagy István. A Magyarország–Románia Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzését csütörtök este

Kerecsen József

Tíz év után újra Magyarország–Románia Európa-bajnoki pótselejtezőt rendeznek Debrecenben. 2015-ben emlékezetes csatát vívott a két fél, akkor a magyarok a visszavágó utolsó másodpercében Dróth Zoltán góljával nyerték meg a párharcot. Csütörtökön jön a mostani viadal első felvonása, melyet Debrecenben, a Főnix Aréna küzdőterén rendeznek meg. A magyar válogatott keretébe az A'Studió Futsal Nyíregyháza három játékosát, Alasztics Marcellt, Rafinhát és Vatamaniuc-Bartha Dávidot válogatták be, a román nemzeti együttesben pedig szintén ott lesz egy nyíregyházi játékos, Hadnagy István személyében.

A Nyíregyháza játékosa, Hadnagy István a román válogatottat erősíti a Magyarország–Románia Eb-pótselejtezőn.
Hadnagy István biztos benne, hogy parázs és reméli, hogy sportszerű lesz a Magyarország–Románia Eb-pótselejtező.
Fotó: Kohut Arpad

A mérkőzés nem csak történelmi viszonylatban lesz pikáns, hanem mert a román keret tagjainak nagyjából fele magyarajkú, ahogyan Kacsó Endre szövetségi kapitány és segítője, Mánya Szabolcs is. Hadnagy István éppen ezért szerette volna elkerülni a magyar válogatottat. 

– Amikor megtudtam, hogy nem sikerült, egy picit szíven ütött, de azóta megpróbáltam elengedtem ezt a dolgot, és csak arra összpontosítani, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a párharcból – nyilatkozta a 28 esztendős székelyudvarhelyi játékos az MTI-nek, hozzátéve, mindent azért fog megtenni, hogy az általa képviselt válogatott legyen ott az Európa-bajnokságon,

– Nehéz feladat, de megpróbálok nem túlságosan sok érzelmet belevinni, mert végső soron profik vagyunk, és arra kell koncentrálnunk, ami a dolgunk.

Hadnagy István úgy tudja, Debrecenben 3-4 ezren szurkolnak majd a helyszínen, vagyis fenomenális hangulat várható a Főnix Aréna lelátóin. A játékos 2021 és 2023 között a Kecskemétet erősítette, majd miután hazatért Székelyudvarhelyre, ezen a nyáron igazolt az A'Studió Futsal Nyíregyháza együtteséhez, így a román válogatott szövetségi kapitánya, Mánya Szabolcs mellett ő ismeri legjobban a magyar futsalosokat. 

– A magyar válogatott játékosainak felét barátomnak is mondhatom, tehát tényleg jól ismerem őket, és szerintem ők is ismernek minket, de mi elsősorban a saját taktikánkra és a saját munkánkra összpontosítunk. Jó hangulatú, parázs meccseket várok, remélhetőleg ez nem megy majd át a másik végletbe – fogalmazott bízva abban, hogy sportszerű lesz a csütörtökön 20.30-kor kezdődő összecsapás.

Futsal: Európa-bajnoki pótselejtező | 1. mérkőzés

Magyarország–Románia (kezdés: csütörtök, 20.30)

Debrecen, Főnix Aréna.

Tíz éve drámai végjáték után jutott ki Magyarország az Európa-bajnokságra:

 

